14 czerwca media obiegła informacja o kolizji Ryszarda Rynkowskiego, który nie dojechał na festiwal w Opolu. - W jego krwi było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - przekazał później dla "Super Expressu" młodszy aspirant Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji. Wokalista miał zaśpiewać na scenie przeboje "Wypijmy za błędy" i "Jedzie pociąg". Zamiast Rynkowskiego na scenie pojawił się Jacek Cygan. Co powiedział?

REKLAMA

Zobacz wideo Surnik o krytyce w Opolu. Zabrała głos

Jacek Cygan tłumaczył Ryszarda Rynkowskiego. "Trochę się potłukł"

15 czerwca odbył się koncert "Trzy ćwiartki Jacka Cygana". W pewnym momencie wokalista wszedł na scenę i wyjawił, dlaczego Rynkowski nie zaśpiewa na koncercie. - Moi drodzy, w tym momencie miałem powiedzieć: "Przed państwem Ryszard Rynkowski". Miały się otworzyć drzwi i Ryszard miał wyjść, ale, niestety, jadąc do nas, miał wypadek samochodowy. Trochę się potłukł. Boli, ale nie ma się co obawiać. To jest twardy chłop! - mówił. Zaapelował do publiki. - Mam taki pomysł: może nie jest zbyt mądry, ale chciałbym, żebyśmy parę razy podziękowali Ryszardowi za to, co zrobił dla nas w Opolu i nie tylko: Dziękujemy - mówił. Dzień po koncercie Jacek Cygan porozmawiał z "Faktem" i przyznał, że w tamtym momencie nie był poinformowany o szczegółach kolizji. "Nie wiedziałem o tym" - skomentował krótko Jacek Cygan. Zdjęcia z koncertu znajdziecie w naszej galerii.

galOtwórz galerię

Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie. "Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was..."

Ryszard Rynkowski przerwał milczenie i zwrócił się do swoich fanów z przeprosinami. "Drodzy Fani, chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazał Rynkowski w oświadczeniu, do którego dotarła redakcja Jastrząb Post. Głos zabrała także żona piosenkarza, o czym przeczytacie w tym artykule: Żona Rynkowskiego reaguje na pytanie o jego jazdę pod wpływem. Przekazała jedno