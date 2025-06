Marta Nawrocka niewątpliwie wzbudza duże zainteresowanie opinii publicznej. Styl przyszłej pierwszej damy już od wielu miesięcy brany jest pod lupę. Eksperci z pewnością będą przyglądać się jej jeszcze baczniej już niebawem, gdy wraz z mężem przeprowadzi się do Pałacu Prezydenckiego i oficjalnie przejmie obowiązki po Agacie Dudzie. Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura to fundacja zajmująca się badaniami i analizą mediów oraz bezpieczeństwa informacji w przestrzeni cyfrowej. Przygotowuje raporty i komentarze dotyczące wpływu mediów cyfrowych na społeczeństwo. Jeden z nich poświęcono Marcie Nawrockiej. Takie przedstawiono wnioski.

Analiza wizerunku Marty Nawrockiej. Raport wskazuje jasno

Marta Nawrocka na początku sierpnia stanie się pierwszą damą. Jak wynika z raportu Res Futura, użytkownicy mediów społecznościowych porównują żonę Karola Nawrockiego do ideału kobiety reprezentującej państwo, w głównej mierze skupiając się na jej stylu i wyglądzie. Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura zwraca uwagę, że ubrania stały się narzędziem do oceny tego, czy Nawrocka jest odpowiednią osobą na stanowisko pierwszej damy. Sporo emocji wywołał fakt, że przyszła pierwsza dama pojawiła się w przestrzeni publicznej dwukrotnie w tej samej kreacji.

24 proc. komentarzy skupia się na przeszłości Nawrockiej, spekulując na temat jej życia prywatnego i rodzinnego. Według autorów raportu to dowód na "głęboko zakorzeniony mechanizm osądzania kobiet przez pryzmat ich przeszłości". Nie brakuje porównań Nawrockiej do najlepiej ocenianej w świadomości Polaków pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej, która sprawowała swoją rolę w latach 1995–2005. Takie porównania stanowią 17 procent komentarzy. Jak wskazano w raporcie Res Futura, mają one na celu podkreślenie różnic i pokazanie, jak Marta Nawrocka wypada na tle swoich poprzedniczek - "przy czym porównanie najczęściej służy jej deprecjacji". 14 procent stanowią komentarze dotyczące roli kobiety i matki, które nie są jednoznaczne. Pozytywnie ocenia się fakt, że Nawrocka staje w obronie bliskich, zapowiedziała wyciągnięcie konsekwencji za hejt, który dotknął jej córkę. 10 procent opinii zamieszczanych w sieci to obrona przyszłej pierwszej damy.

Wizerunek Marty Nawrockiej w przyszłości. Są pierwsze przewidywania

Raport wskazuje, że wobec Nawrockiej stosowany jest mechanizm "powolnej degradacji" - krytykuje się ją za drobne rzeczy, takie jak powtórzenie stroju czy niekorzystny gest. Internauci wykorzystują to, by podważyć jej kompetencje. Autorzy raportu zauważają również, iż osiem procent pozytywnych komentarzy podkreśla, że Marta Nawrocka jest naturalna, prawdziwa i "nieprzekombinowana medialnie". Sześć procent komentujących pozytywnie ocenia jej oddanie rodzinie, pięć procent dobrze ocenia ją za autentyczność i własny styl, a cztery procent na to, że dobrze reprezentuje społeczeństwo. Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura przewiduje, że ciągu kilku miesięcy może wzrosnąć społeczne poparcie dla żony Karola Nawrockiego.

Autorzy raportu zwrócili również uwagę na jedną kwestię, dotyczącą internetowych ataków. Gdy te są regularne i jednostronne, mogą prowadzić do zmiany nastawienia i poczucia niesprawiedliwości wobec atakowanego, a także współczucia czy empatii. Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura sugeruje, że Marta Nawrocka z czasem ma szansę stać się symbolem kobiety, która nie spełnia oczekiwań elit, ale za to reprezentuje dużą część społeczeństwa.