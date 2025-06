Robert i Anna Lewandowscy tworzą jedną z najpopularniejszych par w świecie sportu. Lewy spełnia się w roli jednego z najlepszych piłkarzy, podczas gdy jego małżonka rozwija swoje biznesy, w tym m.in. studio fitness Edan w Barcelonie. Zważając na miejsce pracy Roberta, jego rodzina mieszka w drugim co do wielkości mieście Hiszpanii. Jak się okazuje, Lewandowscy remontują aktualnie nowy dom na przedmieściach Barcelony - luksusową willę niedaleko morza.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki: Lewandowski jest zmęczony, bo za dużo go jest w mediach

Robert i Anna Lewandowscy remontują nadmorską willę. Ujawniono, ile mogła kosztować

Zdjęcia nowego miejsca zamieszkania Lewandowskich udostępniła redakcja "Faktu", która dotarła również do szczegółowych informacji na temat domu. Willa ma aż trzy piętra i prawie 700 mkw. powierzchni, a oprócz niej na tej samej działce znajduje się też siłownia, garaż i basen. Bazując na danych z portalu z nieruchomościami Idealista - przed remontem w nowej rezydencji Lewandowskich miało znajdować dziewięć pokoi i dziewięć łazienek. Cena za dom zwala przy tym z nóg. Szacunkowo za willę trzeba było zapłacić od 2,4 do 4,3 milionów euro, czyli od 10,6 do 18 milionów złotych.

Co ciekawe, "Fakt" zwrócił też uwagę na wymóg opłacania w Hiszpanii corocznego podatku katastralnego. Wysokość tej opłaty jest zależna od wartości nieruchomości i m.in. regionu, w którym położony jest dom - może wynosić średnio od 0,4 proc. do 1,1 proc. W przypadku willi Lewandowskich, co rok musieliby za nią płacić kilkadziesiąt tysięcy euro podatku.

Robert i Anna Lewandowscy stawili się w warszawskim sądzie. Ochrona nie odstępowała ich na krok

Podczas gdy w Barcelonie Lewandowscy są zajęci remontem, byli też zmuszeni przylecieć w połowie czerwca do Warszawy, by wziąć udział w rozprawie dotyczącej ich sporu z byłym menadżerem piłkarza Cezarym Kucharskim. 11 i 12 czerwca Lewy zeznawał przed sądem, a 16 czerwca dołączyła również do niego żona. Przypomnijmy, że małżonkowie i Kucharski nie pałają do siebie sympatią, po tym jak menadżer miał rzekomo szantażować parę i żądać 20 mln euro w związku z rzekomymi niejasnościami finansowymi w ich firmach. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Anna Lewandowska stawiła się w sądzie. Pod specjalnym nadzorem służb".