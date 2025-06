Ryszard Rynkowski miał być jedną z gwiazd koncertu w Opolu w związku ze zbliżającymi się obchodami urodzin Jacka Cygana. Muzyk ostatecznie nie dotarł na miejsce, bo w drodze na wydarzenie spowodował kolizję. Jak się okazało, podczas jazdy samochodem był pod wpływem alkoholu. "W jego krwi było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości" - przekazał wtedy dla "Super Expressu" młodszy aspirant Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji. Okazuje się, że występy sceniczne nie są jedynym źródłem dochodu Rynkowskiego.

Ryszard Rynkowski zabezpieczył się finansowo. Zainwestował w klinikę

Ryszard Rynkowski podobnie jak wielu artystów rodzimej sceny muzycznej podczas pandemii zostało pozbawionych stałego źródła dochodu. Od tamtego czasu artysta sporadycznie pojawia się na scenie i głównie zjawia się na niej jako gość - tak samo jak miało być to w przypadku koncertu z obchodów urodzin Jacka Cygana. W związku z zawirowaniami finansowym wokalista postanowił zabezpieczyć się finansowo i zainwestował pieniądze w prywatną klinikę rehabilitacyjną w Brodnicy, której został współwłaścicielem. Placówka specjalizuje się w leczeniu schorzeń kręgosłupa i urazów narządu ruchu. Z czasem inwestycja zaczęła się zwracać i przynosić artyście spore zyski.

Ryszard Rynkowski odniósł się do wypadku

Ryszard Rynkowski odniósł się do wypadku, który spowodował w drodze na Festiwal w Opolu. "Drodzy Fani, chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazał Rynkowski w oświadczeniu, do którego dotarła redakcja Jastrząb Post.