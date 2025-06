Justin Bieber oraz jego zachowanie wzbudza coraz więcej kontrowersji. Uwagę fanów i mediów przyciągają przede wszystkim nietypowe posty muzyka w mediach społecznościowych. O niektórych z nich możecie przeczytać m.in. w artykule: "Kryzys w małżeństwie Justina Biebera? Ostatni wpis piosenkarza szokuje". Podobnie stało się także w przypadku najnowszych wpisów gwiazdora, w których zwrócił się do swoich obserwatorów.

Zobacz wideo Marcin Gortat na jednej imprezie z Justinem Bieberem. "Nie mogłem uwierzyć, że to jest on"

Justin Bieber dosadnie reaguje na wpisy internautów. "Wiem, że jestem zepsuty"

16 czerwca na profilu Biebera pojawiły się nowe wpisy, w których odniósł się do doniesień na temat stanu jego zdrowia psychicznego oraz komentarzy internautów. "Ludzie wciąż mówią mi, żebym się leczył. Nie sądzicie, że gdybym mógł naprawić samego siebie, już bym to zrobił?" - zaczął muzyk. W dalszej części posta zdecydował się też na mocne wyznanie.

Wiem, że jestem zepsuty. Wiem, że mam problemy z gniewem. Przez całe życie starałem się być jak ludzie, którzy mówili mi, że muszę być taki jak oni. A to tylko sprawia, że jestem bardziej zmęczony i zły

- kontynuował w szczerym wpisie Bieber. Artysta dopisał również, że wciąż ważnym elementem jego życia jest przy tym wiara. "Jezus jest jedyną osobą, która sprawia, że chcę, aby moje życie dotyczyło innych. Bo szczerze mówiąc, jestem ostatnio wyczerpany myśleniem o sobie" - przekazał Justin.

Fani muzyka są jednomyślni. "Bardzo ci to pomoże"

Pod szczerym wyznaniem Biebera prędko zaroiło się od komentarzy jego fanów. Zatroskani o ulubionego muzyka obserwatorzy radzą mu przede wszystkim, by zrobił sobie przerwę od mediów społecznościowych i skupił się na zdrowiu psychicznym. "Zostaw media społecznościowe i Hollywood, nie warto", "Justin, kocham cię, ale proszę, zrób sobie przerwę od mediów społecznościowych, żeby przestały cię drażnić. Jest okay być złym, ale przestań dawać tym ludziom okazję, by cię drażnili", "Wyjedź z Los Angeles. Bardzo ci to pomoże" - mogliśmy przeczytać pośród ich wpisów.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.