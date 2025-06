Edyta Górniak zaśpiewała na 62. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wokalistka zapowiedziała, że to jej ostatni występ w tym miejscu. - Dziękuję, Jacku za zaufanie, dziękuję mojej opolskiej publiczności. To było moje pożegnanie z moim miastem, z tą sceną, którą całuję. Dziękuję za wszystkie lata, za wasze serce, za siłę. Dziękuję, że dbacie o to miasto. Dziękuję wszystkim państwu za tę przepiękną historię wszystkich moich wystąpień na tej scenie. Zabieram na całe życie te wszystkie magiczne chwile. Żegnaj Opole - mówiła ze sceny. Teraz zwróciła się do fanów.

Edyta Górniak przemówiła w mediach społecznościowych. "Dziękuję całym sercem"

16 czerwca Edyta Górniak wrzuciła na swój instagramowy profil relację i podzieliła się refleksją na temat codzienności. Wbiła szpilę wszystkim, którzy wykorzystują jej osobę do celowego kreowania afer. - To prawda. Mój prawdziwy świat jest bardzo zwyczajny. Tak zwyczajny, że ludzie lubią mu dorabiać rogi. Tak zwyczajny, że prawie nudny. Trzeba prowokować, rzucać kamieniami, a jak już rzuci jeden, to się chętnie przypną inni. No nie? Ważne, żeby się klikało, takie chorągiewki. Chorągiewką być. It's not me. Never [To nie ja, nigdy - przyp.red.] - powiedziała Edyta Górniak. Później wokalistka podziękowała za wyjątkowe chwile spędzone w Opolu. - Tak serio mówiąc, dziękuję. Dziękuję całym sercem. Dziękuję sercem artysty, dziękuję sercem człowieka, dziękuję sercem matki. Dziękuję za wszystkie nadzwyczajne spotkania muzyczne w najsłynniejszej stolicy polskiej piosenki. Dziękuję za nadzwyczajną atmosferę po raz kolejny - powiedziała.

Edyta Górniak zasypana komentarzami. Tak widzowie ocenili jej występ

W dalszej części publikacji Edyta Górniak podziękowała muzykom, współpracownikom oraz widzom za ich pozytywne opinie. - Czytałam niektóre wasze komentarze, że też bardzo głęboko weszliście w to wczorajsze nasze spotkanie muzyczne. Dziękuję za to bardzo. Bardzo się z tego cieszę - powiedziała Edyta Górniak. A jak wam podobał się występ wokalistki? Dajcie znać w sondzie na dole strony.