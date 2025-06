Odkąd Agnieszka Kaczorowska rozstała się z Maciejem Pelą, w mediach nieustannie pojawiają się doniesienia o nowych rzekomych relacjach tancerki. Już od jakiegoś czasu spekulowano, że jej nowym obiektem zainteresowania jest aktor Marcin Rogacewicz. Paparazzi przyłapali ich już na czułościach. Aktor niedawno opublikował w sieci swój czarno-biały portret i ogłosił nowy rozdział w życiu. "Wolność" - dodał w opisie pod zdjęciem. Publikacja nie pozostała niezauważona przez Macieja Pelę, który postanowił skomentować to słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda znów będzie szukać miłości w Polsacie? Mówi o "pasożytach"

Maciej Pela opublikował w sieci tajemniczy wpis. "Jestem zafascynowany tym faktem"

Tajemniczy wpis Marcina Rogacewicza z 14 czerwca został polubiony przez samą Agnieszką Kaczorowską, co nie umknęło uwadze internautów. Trudno się dziwić, odkąd w mediach pojawiły się informacje o zażyłej relacji tancerki z aktorem. Jak ustalił portal Pudelek, tajemniczy wpis dotyczył rozwodu Rogacewicza. Niedawno udało się go sfinalizować. Tymczasem wpisem aktora zainteresował się były partner Agnieszki Kaczorowskiej Maciej Pela. Podczas weekendowego wypadu tancerz podzielił się z fanami refleksją na temat słowa "wolność". W kontekście ostatniej wypowiedzi Rogacewicz trudno nie odnieść wrażenia, że jest to ewidentnie nawiązanie.

Ziomki, dziś naszła mnie myśl niczym mądrość czołgu z jeziora. Jestem zafascynowany faktem, jak ludzie potrafią sobie wycierać ryj słowem 'wolność'

- stwierdził Pela.

Maciej Pela w szczerym wyznaniu na temat dzieci. "Moim zadaniem, jako ojca, jest do tego nie dopuścić"

Maciej Pela niedawno otworzył się przed swoimi fanami. W szczerym wyznaniu przyznał, że podjął bardzo trudną decyzję, aby zadbać o dobro swoich dzieci. "Musiałem podjąć bardzo trudną decyzję, wymagającą uciszenia swojego ego. Odkąd zostałem tatą, zawsze dokonywałem wyborów, które będą najlepsze dla rodziny. Ponownie - zrobiłem to, co najlepsze dla dzieci. Wiem, że duża część społeczności na moim Instagramie radziła mi, żebym walczył, ale w tej walce nie ma wygranych. Ucierpieliby najbardziej ci, którzy są niewinni. A moim zadaniem, jako ojca, jest do tego nie dopuścić" - powiedział na InstaStories. Więcej przeczytasz tutaj: Emocjonalne wyznanie Peli. "Zrobiłem to, co najlepsze dla dzieci"