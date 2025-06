Joanna Koroniewska na dobre zapadła w pamięci polskich telewidzów, dzięki roli Małgosi w "M jak miłość". Aktorka szturmem podbiła następnie branżę filmową i od tamtej pory mogliśmy ją widzieć w różnych ciekawy produkcjach. W tym samym czasie Koroniewska występowała również na deskach teatru. Gwiazda poinformowała o podjęciu decyzji związanej właśnie z jej działalności teatralną.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o tym, że Joanna Koroniewska zamieszcza zdjęcia bez makijażu. Co robi, by tak wyglądać?

Joanna Koroniewska kończy z teatrem. Zamieściła na Instagramie wzruszający post

16 czerwca Koroniewska udostępniła w mediach społecznościowych post, w którym przekazała, iż po dwóch dekadach pracy kończy swoją przygodę z Teatrem Komedia. "Wczoraj zagrałam ostatni spektakl w Teatrze Komedia, z którym związana jestem od 2004 roku! Czyli grałam na tej scenie ponad 20 lat! Był to niezwykły czas! Tysiące już nawet nie setki spektakli dla cudownej publiczności, za co pięknie dziękuję!" - napisała w instagramowym poście aktorka.

Gwiazda dorzuciła do tego serię pamiątkowych zdjęć z 20 lat pracy w teatrze, na których mogliśmy ją zobaczyć u boku innych znanych aktorów. "Niestety nie mam zdjęć ze wszystkich moich spektakli, ale całuję i pozdrawiam wszystkich moich partnerów zawodowych oraz pracowników tego fantastycznego miejsca! Łezka się w oku zakręciła, ale każdy koniec jest zawsze nowym początkiem!" - dodała Koroniewska. Co ciekawe, ostatnia z udostępnionych fotografii przedstawia aktorkę jeszcze za czasów szkolnych. "Na koniec moje zdjęcie z występu w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu! Już wtedy wiedziałam doskonale kim chciałabym być!" - wyjaśniła na koniec Joanna.

Fani wspierają Joannę Koroniewską. W komentarzach zaroiło się od miłych słów

Na krótko po tym, jak Koroniewska wrzuciła post na temat zakończenia współpracy z teatrem fani szybko zwrócili się do sekcji komentarzy, by podzielić się z aktorką miłymi słowami. "Kocham teatr. A ty Asiu jesteś świetną aktorką i do tego prześliczną kobietą. Tak wewnętrznie i zewnętrznie", "Widziałam wszystkie spektakle z panią i od tej pory zaczęłam panią obserwować na insta. Dla mnie jest pani genialna i ma ogromny talent", "Brawo Asiu! Czas na nowe", "Szkoda, bo lubię na panią patrzeć na scenie", "Przepiękna jak zawsze. Wzruszyłam się" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.