Joanna Górska jest jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie". W mediach od lat pojawia się sporo informacji na temat jej kariery, a także życia prywatnego. W 2017 roku u prezenterki zdiagnozowano nowotwór piersi. Górska otwarcie mówiła o przebytym leczeniu - chemioterapii, operacji oraz radioterapii. Dziś prezenterka jest zdrowa i apeluje do innych, aby regularnie się badali.

Joanna Górska pokazała bliznę. "Noszę ją z dumą"

Joanna Górska zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym zaprezentowała swoją bliznę po operacji. W dłuższym opisie zaznaczyła, że nie wstydzi się tego śladu. "Po co tak śmiało? Bo czas wstydu i strachu już dawno minął. Czas na działanie. Prawdziwe działanie. Takich jak ja – ludzi dotkniętych przez raka – są miliony. Czy powinniśmy się bać i wstydzić? A może powinniśmy mieć nadzieję, że jest szansa na zdrowie i piękne życie po leczeniu? Pokazuję moją bliznę. Nie wstydzę się jej. Noszę ją z dumą, bo jest świadectwem mojej siły, siły moich bliskich i lekarzy, którzy uratowali mi życie" - napisała. Dziennikarka wróciła wspomnieniami do momentu diagnozy. "Mija osiem lat od diagnozy potrójnie ujemnego raka piersi. Dziś, jako ozdrowieniec, działam na rzecz profilaktyki nowotworowej, wspieram pacjentów. Wiem, jak ważna jest szybka diagnoza, dobra opieka medyczna i wsparcie społeczne" - dodała.

Joanna Górska apeluje do innych. "Badajcie się, proszę"

Joanna Górska zapewniła o swoim wsparciu dla unijnej Misji Rak. "To nie tylko kampania. To coś więcej! To szereg działań zaplanowanych do 2030 roku, które mają na celu stawienie czoła wyzwaniom, jakie przed nami stoją" - dodała dziennikarka. Na koniec zwróciła się do swoich obserwatorów, aby nie lekceważyli regularnych badań. "Jestem szalenie szczęśliwa, że żyję. Takich jak ja – z bliznami – są miliony. Badajcie się, proszę" - napisała Joanna Górska w mediach społecznościowych. Pod postem zaroiło się od pozytywnych komentarzy. "Asiu, jesteś inspiracją. Przytulam", "Cudowna inicjatywa i cudownie pani o tym pisze i pokazuje", "Piękna ty" - czytamy.