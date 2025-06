Stanowski opublikował zmanipulowany materiał. Teraz przeprasza. Internauci nie mieli dla niego litości

Krzysztof Stanowski od lat pracuje w mediach. W lutym 2024 roku wyruszył jego osobisty projekt - Kanał Zero. Do dziś zebrał na nim ponad milion subskrybentów. Dziennikarz zdobył jeszcze większy rozgłos, gdy zdecydował się na kandydowanie w wyborach prezydenckich - zdobył 1,24 proc. poparcia. Widzowie przekonali się jednak, że i Stanowski potrafi manipulować przedstawianymi materiałami. Postanowił przeprosić, choć jednocześnie zaatakował.

Zobacz wideo Wolny wspomina pierwsze spotkanie ze Stanowskim. Ujawnił prawdę o Kanale Zero

Krzysztof Stanowski opublikował zmanipulowany materiał. To pokazano na Kanale Zero

Sprawę związaną z manipulacją nagłośnił youtuber Tomasz Czukiewski. Pokazał nagranie, na którym Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek analizują wypowiedź posła Witolda Zembaczyńskiego. Polityk na konferencji prasowej mówił o Zbigniewie Ziobrze i fakcie, iż nie stawił się na Komisji Śledczej ds. Pegasusa. - W tej komisji nie jest dochodzenie do prawdy, tylko dochodzenie do Zbigniewa Ziobry coraz bliżej. Więc będziemy Ziobrę wzywać do skutku - słyszymy na komentowanym przez dziennikarzy filmie. Mazurek dopytywał, czy nie jest to nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. - Po raz pierwszy usłyszeliśmy prawdę - stwierdził Stanowski.

Czukiewski ujawnił, co rzeczywiście powiedział Zembaczyński. - I również ta daremna próba obrony przez Wiplera poświadcza, że oni działają tutaj w jakimś porozumieniu. Rolą posła Wiplera w tej komisji nie jest dochodzenie do prawdy, tylko dochodzenie do Zbigniewa Ziobry coraz bliżej. Więc będziemy Ziobrę wzywać do skutku - mówił wówczas poseł KO. - To jest, proszę państwa, manipulacja. Manipulacja, która wynika z niechlujstwa - stwierdził Czukiewicz. Sam Stanowski wielokrotnie miał pretensje, że media powielają nieprawdziwe informacje.

Krzysztof Stanowski przeprosił i... sam oczekuje przeprosin

Pod wspomnianym filmem Czukiewicza pojawiło się wiele komentarzy, w których uderzano w rzetelność Stanowskiego i jego kanału. "Wypunktowanie redaktorów Stanowskiego i Mazurka – czyste złoto. Dzięki za dobrą robotę dziennikarską!", "Kanał Zero miał być pierwszym niepolitycznym, autentycznym medium, pokazującym prawdę, czyli fakty, bez narzucania widzom interpretacji, czyli bez manipulacji. Niestety stało się zupełnie odwrotnie" - oceniali widzowie.

Dziennikarz postanowił przeprosić za to, co pojawiło się na jednym z jego filmów. "Szkoda tym bardziej, że pan Witold (wraz z całą komisją) zawsze daje nam dużo uciechy i sumiennie pracuje na to, by nie trzeba było jego słowami manipulować. Panie pośle, przepraszam! Będę też się w najbliższym czasie odzywał z podobną prośbą, mianowicie w kwestii przeproszenia mnie przez pana posła" - napisał w serwisie X Stanowski. Odpowiedział jednemu z użytkowników, że przeprosiny pojawią się w jednym z jego programów. Nie wszystkim słowa dziennikarza się spodobały. "Nawet przeprosić nie potrafisz", "Styl przeprosin 'bo muszę'", "Nawet jak przepraszasz, to nie umiesz zrobić tego z klasą" - komentowali wypowiedź Stanowskiego internauci.