Daniel Martyniuk z poprzedniego związku ma już kilkuletnią córkę Laurę, jednak jej nie pokazuje. Dziewczynka na co dzień jest pod opieką matki Eweliny Golczyńskiej, z którą syn Zenka Martyniuka szybko się rozwiódł i raczej nie pozostali w dobrych relacjach. Dobre kontakty z wnuczką mają za to rodzice Daniela - Zenek i Danuta, którzy nie kryją, że chętnie rozpieszczają dziewczynkę. Za to Daniel odnalazł szczęście u boku Faustyny, z którą wziął ślub na Bali w 2023 roku. W grudniu 2024 roku żona Martyniuka ogłosiła ciążę, a 15 czerwca wyszło na jaw, że już jest po porodzie.

Daniel Martyniuk z Faustyną powitali na świecie syna. Są zdjęcia

Daniel Martyniuk już podczas rozmowy z Żurnalistą opowiedział o oczekiwaniu na kolejne dziecko. Nie ukrywał, że wraz z Faustyną spodziewają się narodzin syna. Zdradził również, że chłopiec otrzyma imię Florian. Wypowiedział się również na temat samego porodu i zastanawiał się, czy będzie towarzyszył Faustynie przy narodzinach syna. - Przy porodzie czy chcę być, to nie wiem, wiesz, jakoś niezbyt lubię takie widoki... krwi. Nienawidzę zastrzyków ani nic - mówił Żurnaliście. Wygląda na to, że nie zabrakło go podczas tak ważnego momentu w życiu, a 15 czerwca w wieczornych godzinach pochwalił się rodzinnym szczęściem. Opublikował zdjęcie, na którym widać Faustynę odpoczywającą w szpitalnym łóżku. Na kolejnym kadrze syn Zenka Martyniuka przedstawił światu swojego potomka. Do wideo z noworodkiem nie zamieścił żadnego dodatkowego opisu.

Przed porodem żona Daniela Martyniuka pochwaliła się tymi kadrami

Faustyna na kilka godzin przed rozwiązaniem zaprezentowała w mediach społecznościowych efekty sesji ciążowej. Zapozowała w bajecznych kreacjach, podkreślających ciążowe krągłości. Daniel od razu zabrał głos w komentarzu i nie szczędził żonie komplementów. "Przepięknie, kochanie" - napisał pod zdjęciami. Fani Faustyny również nie kryli zachwytów. "Pięknie pani wygląda", "Pięknie aż dech zapiera", "Jak księżniczka" - komentowali w sekcji komentarzy na Instagramie.