Obecnie trwa 62. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Widzowie mieli okazję zobaczyć trzy dni pełne występów i emocji. Na scenie występowali artyści, debiutanci i kabareciarze. 15 czerwca w Opolu pojawi się Edyta Górniak. Artystka kilka godzin przed występem opublikowała post, który zdaje się pewnego rodzaju pożegnaniem z opolską sceną.

Edyta Górniak zebrała się na szczere wyznanie. To ostatni raz, gdy zaśpiewa w Opolu

Edyta Górniak aktywnie działa w mediach społecznościowych. Tym razem odezwała się do fanów niedługo przed swoim występem w Opolu. Postanowiła powspominać dawne chwile. "Amfiteatr Opolski to moje dzieciństwo, przetrwanie, moje sanktuarium, miłość publiczności, magia spotkań z muzyką i sercem człowieka" - zaczęła piosenkarka. Opowiadała, w jakich okolicznościach występowała.

"Śpiewałam tutaj w dzieciństwie, przed rozstaniem i po rozstaniu, przed ciążą po ciąży, przed ślubem i po rozwodzie, i zaśpiewam dziś" - przekazała. Później wyznała, że będzie to ostatni raz, gdy fani zobaczą ją na tej scenie. "Żegnam się z tym przepięknie zielonym miastem. Dziś wystąpię w Amfiteatrze Opolskim ostatni raz. Wolałabym nie mówić ze sceny, dlatego zostawiam kilka myśli tu. Reszta w muzyce" - napisała Edyta Górniak.

Fani zareagowali na wiadomość Edyty Górniak. Nie obyło się bez smutnych słów

Fani od razu ruszyli do komentowania posta, który zamieściła Edyta Górniak. Pojawiło się sporo przejmujących słów. "Zawsze będziesz częścią historii Amfiteatru Opolskiego. Opole bez ciebie Edi już nigdy nie będzie takie samo", "Dlaczego ostatni raz? Ja ciągle miałam nadzieję, że kiedyś zobaczę Panią w Opolu!", "Wzruszam się, bo tyle pięknych słów wyśpiewało twoje serce w Opolu. Za każdym razem zostawiasz na tej scenie magię. Oddajesz cały swój talent muzyce i publiczności. Bardzo to doceniam. Niech ten ostatni występ będzie dla Ciebie wyjątkowy i niezapomniany", "Niech ten ostatni występ będzie legendarny. Powodzenia" - pisali internauci. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Hekiert oceniła zwycięzcę opolskich "Debiutów". Tak podsumowała jego wokal

