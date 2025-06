W sobotę 14 czerwca Donald Trump skończył 79 lat. Był to dla niego wyjątkowy dzień nie tylko ze względu na urodziny, lecz także 250. rocznicę powstania armii amerykańskiej. Z tej okazji zjawił się na wojskowej paradzie. Wygląda jednak na to, że nie bawił się tam najlepiej. Fotoreporterzy przyłapali go bowiem siedzącego z zamkniętymi oczami. Zdjęcia "drzemiącego" prezydenta Stanów Zjednoczonych obiegły media.

Donald Trump drzemał na paradzie wojskowej. Wtórowała mu Melania

Zdjęcia i nagrania, które trafiły na X, przedstawiają Trumpa, który siedzi z zamkniętymi oczami, gdy trwa parada wojskowa. Krytycy prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zawahali się przed udostępnianiem kadrów, na których Donald Trump wygląda na drzemiącego, by go wyśmiać. Przy okazji ostro go skrytykowali, że w ten sposób okazał brak szacunku amerykańskiej armii.

"Najnudniejsze wydarzenie roku!", "To było w jego porze snu", "Trump na tej paradzie wojskowej w Waszyngtonie: dlaczego zaplanował to wydarzenie? Obudź się", "Znowu zasypia w swoje urodziny. Nie, to nie jest inauguracja papieża. Parada wojskowa, której desperacko pragnął, a Amerykanie zapłacili za nią miliony... Brak szacunku dla amerykańskiej armii. Hańba" - pisali oburzeni internauci.

Zwrócono też uwagę, że nie tylko Donalda Trumpa znudziła wojskowa parada. Oczy wszystkich skierowały się również w stronę jego żony, która wyglądała, jakby też znużyło ją to wydarzenie. Na jednym z kadrów Melania Trump także ma zamknięte oczy. "Melania wyglądała na znudzoną", "Ta parada to jedna z najnudniejszych rzeczy w telewizji w historii i absolutnie strata czasu! Nic dziwnego, że połowa administracji prawie zasypia, w tym i Melania" - komentowali internauci.

Donald i Melania Trump wygwizdani. Chłodne przyjęcie prezydenta

Ostatnio Donald Trump i Melania Trump nie mają szczęścia do publicznych wystąpień. W środę 11 czerwca zjawili się w prestiżowym Kennedy Center, czyli siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej i Opery Narodowej w Waszyngtonie, gdzie odbyła się premiera "Nędzników". Tam zamiast owacji i oklasków spotkały ich... gwizdy.