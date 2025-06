Iga Świątek pojawiła się w "Dzień dobry TVN". W wydaniu, które miało miejsce 15 czerwca, wyemitowano wywiad Doroty Wellman ze znaną sportsmenką. Tym razem tenisistka odsłoniła nieco więcej faktów na temat życia prywatnego. Świątek rzadko kiedy porusza ten temat w rozmowie z mediami. Teraz opowiedziała o swoich przyjaciołach i powrotach do domu.

Iga Świątek w "Dzień dobry TVN". W rozmowie z Dorotą Wellman poruszyła kwestie prywatne

Iga Świątek opowiedziała o wielu prywatnych kwestiach w rozmowie z Dorotą Wellman. Poruszyła między innymi temat szczęścia. - Gra w tenisa jest główną częścią mojego życia. Poza kortem to szczęście daje mi powrót do domu. Jak mogę spotkać się z przyjaciółmi i przez chwilę pożyć takim życiem, które nie ma nic wspólnego z rywalizacją - wyznała. Zdradziła również, jak spędza czas w Warszawie. Gdy tylko ma wolną chwilę, spędza czas z bliskimi. - Nawet nie mam takiego spokojnego czasu, że sama siedzę w mieszkaniu, tylko raczej cały czas jestem z kimś umówiona. Więc jest to super, bo na turniejach zazwyczaj jestem w takim rytmie, że jestem skupiona tylko na grze i troszeczkę się izoluję, żeby ograniczyć bodźce - dodała.

Iga Świątek o swoich znajomych. Nie mają nic wspólnego z tenisem

Iga Świątek przyznała, że większość jej przyjaciół nie ma zbyt wiele wspólnego ze sportem. Co ciekawe, tenisistka odbiera to pozytywnie. - Najbardziej doceniam to, że mam takie grono znajomych, które nie ma nic wspólnego z tenisem, ze sportem. I to są ludzie ze szkoły, z którymi nadal utrzymuję kontakt. Mamy kontakt na co dzień, ale jednak jak widzimy się na żywo, więcej może się wydarzyć, mamy czas spokojnie porozmawiać - wspomniała. Opowiedziała również o znajomych, którzy patrzą na nią inaczej, odkąd zaczęła być popularna. - Są ludzie, którzy zaczęli mnie traktować trochę inaczej, ale takie najbliższe mi osoby traktują mnie tak samo. I to jest świetne - mówiła Iga Świątek. Co jeszcze robi tenisistka, gdy ma wolną chwilę? Chodzi na zakupy! - Jestem trochę bardziej szalona na zakupach, więc to się zmieniło, ale musiałam się tego nauczyć. Zresztą z Agnieszką Radwańską kiedyś rozmawiałyśmy, że ona powinna mnie tego nauczyć, więc miałyśmy się umówić na shopping, ale jakoś nigdy nie ma czasu - mówiła.