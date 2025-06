Alex Soros i Huma Abedin są już po ślubie! Jak informuje "Vogue", para zdecydowała się na dwie ceremonie w Hamptons: małą z rodziną i bliskimi przyjaciółmi, aby podpisać Nikah na cześć muzułmańskiej wiary Abedin, i Ketubę na cześć żydowskiego dziedzictwa Sorosa. Z tej wyjątkowej okazji panna młoda wybrała dwie skromne suknie ślubne.

Żona Sorosa w dwóch sukniach ślubnych

Huma Abedin w dniu swojego ślubu zaprezentowała się w dwóch sukniach ślubnych. Obie były skromne, klasyczne i minimalistyczne. Panna młoda wybrała kreację Givenchy, zaprojektowaną przez Sarah Burton, na większą uroczystość, a na mniejszą wybrała suknię Erdem. "Ta inspirowana Audrey Hepburn klasyczna kreacja domu mody Givenchy z odkrytymi ramionami została uszyta z satynowej krepy w kolorze kości słoniowej, z delikatnym paskiem z rzędem zakrytych guzików wzdłuż pleców" - czytamy w magazynie "Vogue". "Nie mogę się nadziwić, jaka jest lekka" - powiedziała Abedin podczas ostatniej przymiarki, ujawniając, że inicjały jej i Sorosa zostały potajemnie ukryte w hafcie na sukience. - Wiedziałam, że chcę suknię, na którą mój przyszły mąż spojrzy i powie: 'Wygląda nadzwyczajnie'" - dodała wybranka Sorosa.

O sukni od Erdem Abedin mówiła z kolei, że jest "eteryczna" i "niewiarygodna", a w samej marce "zakochała się lata temu", gdy pracowała w Waszyngtonie. - Musiałam złożyć bardzo, bardzo stresujące zeznania na Kapitolu i bardzo się tym denerwowałam. Chciałam czuć się i wyglądać jak najlepiej. Pamiętam, jak weszłam do sklepu i znalazłam najbardziej niezwykłą czarną sukienkę z białymi kwiatami. To była Erdem - mówiła w rozmowie z "Vogue". Abedin ujawniła też, że podczas projektów Erdem zaprezentował jej serię szkiców jako inspirację, w tym było też zdjęcie sukni ślubnej Grace Kelly. W ostatecznym projekcie uwzględnił też sentymentalny szczegół. - Rzeczą, która sprawiła, że przeszły mnie dreszcze, gdy zobaczyłam sukienkę, jest to, że wyhaftował imię mojego ojca po arabsku, w środku, tuż przy moim sercu - powiedziała Abedin w wywiadzie dla "Vogue'a". - Mój ojciec zmarł w 1993 roku i był bardzo ważną osobą w moim życiu. Myślę o nim każdego dnia - dodała. Sam projektant zapewnił, że proces tworzenia kreacji był "oparty na współpracy i płynny". - Suknia jest wszystkim, co sobie wyobrażaliśmy: pełna wdzięku, klasyczna i skromna - powiedział.

Bliscy i przyjaciele na ślubie miliardera. Kto się pojawił?

Co ciekawe, w wyborze ślubnych kreacji pannie młodej pomagała jej przyjaciółka Anna Wintour. Z kolei do zorganizowania ceremonii zachęciła ją inna przyjaciółka, Hillary Clinton, której Alex Soros był wieloletnim doradcą. - Ona zasługuje na taką chwilę. Ma ogromną grupę przyjaciół, rodziny i innych osób, które podzielają jej radość z tego nowego rozdziału w jej życiu, i pomyślałam, że byłby to świetny sposób na rozpoczęcie ich wspólnego życia - powiedziała Hillary w "Vogue". Nic więc dziwnego, że Hillary wraz z mężem Billem Clintonem i córką Chelseą zjawili się na ceremonii. Mimo to państwo młodzi nie zdecydowali się na bardzo huczną celebrację, a na imprezę w gronie najbliższych osób. Oprócz nich wśród zaproszonych gości można było zobaczyć też Jamesa Rothschild z żoną Nicky Hilton. 48-letnia Abedin i 39-letni Soros poznali się na przyjęciu urodzinowym, które Rothschild wyprawił dla Hilton w 2023 roku. Miliarder oświadczył się w czerwcu 2024 roku.

Alex Soros odziedziczył finansowe imperium. Kim jest?

Alexander Soros to amerykański inwestor i filantrop. Jest jednym z pięciorga dzieci miliardera George'a Sorosa i to właśnie jemu ojciec przekazał kierownictwo nad Fundacją Open Society wraz z ogromnym majątkiem, mimo że Alex nie jest najstarszym dzieckiem. Z wykształcenia jest historykiem i uważa się za "bardziej politycznego" od swojego ojca. Alex Soros jest też założycielem Bend the Arc Jewish Action i zasiada w zarządach Bard College, Center for Jewish History, Central European University, European Council on Foreign Relations i International Crisis Group. Przez wiele lat był doradcą Hillary Clinton.