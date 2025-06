Aneta Zając zyskała popularność, gdy wcieliła się w rolę Marysi w "Pierwszej miłości". Gwiazda poznała na planie Mikołaja Krawczyka, z którym tworzyła parę zarówno na ekranie, jak i w życiu prywatnym. Zakochani doczekali się w 2011 roku bliźniaków. Rok później się rozstali. Aktorka od tego czasu samodzielnie wychowuje synów. W szczerej rozmowie wyjawiła, jak sobie z tym radzi.

Aneta Zając sama wychowuje synów. Otwarcie o tym opowiedziała

Synowie Zając i Krawczyka są już nastolatkami. Aktorka rzadko decyduje się na publikacje zdjęć synów, chroniąc tym samym ich prywatność. W rozmowie z Plejadą wyjawiła, jakie ma relacje z bliźniakami. - Od samego początku bardzo dużo z nimi rozmawiałam na różne tematy, dzieliłam się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami - oni tak samo. U nas ta rozmowa jest bardzo ważna, ale też wzajemny szacunek - jeżeli ktoś potrzebuje ciszy, chwili dla siebie, nie chce się dzielić z nikim swoimi emocjami, czy jakimiś przeżyciami, to ja to szanuję - wyjawiła Zając. - Wiem, że jak te emocje się uspokoją, to później na nowo będziemy mogli porozmawiać, a najgorzej czasami jest dyskutować pod wpływem emocji - dodała.

Gwiazda "Pierwszej miłości" przyznała, że na co dzień odgrywa rolę obojga rodziców. - Trochę tak jest i myślę, że tak się czują samodzielni rodzice, którzy muszą całe życie ogarniać, pomagać, wspierać, być cały czas, także tak jest, ale ja się dobrze z tym czuję. To jest indywidualna kwestia. Nie jest to łatwa rzecz i każdy musi to w sobie znaleźć - podsumowała Zając.

Aneta Zając odniosła się do plotek dotyczących jej życia prywatnego

Aktorka, pomimo że prężnie działa w mediach społecznościowych, nie dzieli się z fanami wieloma informacjami z życia prywatnego. Nie wiadomo nic na temat jej życia miłosnego, a Zając skrzętnie ukrywa wizerunek synów, dbając, by na każdym z opublikowanych zdjęć nie było widać ich twarzy. W wywiadzie dla Plejady podkreśliła, że nie lubi plotek, które "przekraczają pewną granicę". - Fajnie jest mieć dystans do siebie i tak z perspektywy tego dystansu czytać plotki, ale niefajnie jest, jak one mimo wszystko przekraczają pewną granicę - oceniła. Zaznaczyła, że nie będzie komentować medialnych doniesień, które odnoszą się do bliźniaków. - Tak, to jest taka moja granica, której po prostu nie przekroczę i którą chronię, bo uważam, że sprawy prywatne powinny zostać sprawami prywatnymi - podkreśliła.