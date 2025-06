62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu powoli zmierza ku końcowi. 14 czerwca, trzeciego dnia muzycznej imprezy zebrana publiczność miała okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu "Zróbmy sobie prywatkę...". Choć na scenie mogliśmy oglądać wielu cenionych polskich artystów, to występ Izabeli Trojanowskiej z Budką Suflera wywołał wśród tłumu najwięcej emocji.

REKLAMA

Zobacz wideo Frąckowiak nie zaproszono do Opola po zmianie władzy. Teraz mówi o mieszaniu artystów z polityką. "Jakieś nieporozumienie"

Izabela Trojanowska z Budką Suflera zachwyciła publiczność. Tłum nie przestawał klaskać

W sobotni wieczór słuchacze mieli okazję zobaczyć występ m.in. Andrzeja Rybińskiego, Ani Wyszkoni, Filipa Lato, Ani Rusowicz, Sławka Uniatowskiego czy Macieja Miecznikowskiego. Izabela Trojanowska zaśpiewała przy tym również swój hit "Wszystko, czego dziś chcę". Artystka pojawiła się jednak na scenie ponownie i to właśnie w tym momencie tłum zebrany w Opolu oszalał. Okazało się, że Trojanowska wystąpi wraz z Budką Suflera, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem ze strony widzów. Publiczność wstała i przez całe wykonanie piosenki "Tyle samo prawd, ile kłamstw" klaskała do rytmu oraz śpiewała. Trojanowska i Budka Suflera widocznie porwali tego wieczoru publikę najmocniej, a po zakończeniu występu otrzymali ogromne owacje na stojąco.

Publiczność porwała również Katarzyna Żak. Takich komentarzy mogła się nie spodziewać

Co ciekawe, z podobnym entuzjazmem ze strony widzów jak i obserwatorów imprezy w sieci spotkała się drugiego dnia wydarzenia Katarzyna Żak. Aktorka kojarzona przede wszystkim z rolą Solejukowej w "Ranczu" wystąpiła podczas koncertu "Premier" ze swoją piosenką "Bo jeśli miłość ma kres", zaskakując wielu widzów umiejętnościami wokalnymi. Żak otrzymała za ten występ nagrodę publiczności, a w mediach społecznościowych mogliśmy natrafiać tylko na pozytywne komentarze dotyczące utworu, jak i artystki. "Mega, dla mnie numer jeden", "Jest pani zjawiskowa. Fantastyczny występ w Opolu", "Super", "Rewelacja" - pisali zachwyceni internauci. Więcej na ten temat możecie przeczytać w artykule: "Katarzyna Żak pozamiatała na scenie w Opolu. Występ aktorki oczarował publiczność".