Parada Równości przeszła w sobotę 14 czerwca przez ulice Warszawy. Pośród tysięcy uczestników, którzy o godzinie 14 wyruszyli z centrum miasta do Miasteczka Równości znalazło się wiele znanych osobistości. Oprócz gwiazd marsz wsparli także m.in. politycy. Wszyscy chętnie dzielili się zdjęciami z wydarzenia w mediach społecznościowych.

Parada Równości przeszła przez Warszawę. Społeczność LGBT wsparła m.in. Barbara Kurdej-Szatan z mężem i Julia Kamińska

Każdego roku wiele polskich gwiazd decyduje się wybrać na Paradę Równości. Wśród celebrytów, którzy podzielili się faktem uczestnictwa w marszu w mediach społecznościowych okazali się m.in. Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak, Julia Kamińska, wokalistka Saszan czy modelka Adriana Hyzopska. Co ciekawe, Kamińska dodatkowo wsparła inicjatywę, publikując na Instagramie, iż po paradzie zaprasza na swój koncert podczas tzw. afterparty.

Oprócz gwiazd w paradzie wzięli też udział polscy politycy. Dziwić nie powinien przy tym fakt, że w wydarzeniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele Lewicy - m.in. Robert Biedroń, Katarzyna Kotula oraz Krzysztof Gawkowski. Imprezę zainicjował jednak ze sceny prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. - Pamiętacie, że od wielu lat mówię, że razem budujemy Warszawę, która jest miastem otwartym i tolerancyjnym, w którym te wartości są nie tylko cenione, ale i promowane - wygłosił do zgromadzonych polityk, który objął też paradę patronatem.

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak opowiedzieli nam m.in. o homofobii. "Łatwo wpadamy w lęk"

Z okazji obchodzonego 17 maja Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii dziennikarz Plotka Marcin Wolniak porozmawiał na ten temat ze wspominanymi już Jackiem Jelonkiem i Oliwerem Kubiakiem. W szczerym wywiadzie para opowiedziała nam m.in. skąd ich zdaniem bierze się w Polsce problem homofobii. - Myślę, że każda fobia rodzi się z braku zrozumienia. Kiedy czegoś nie znamy, albo nie rozumiemy, łatwo wpadamy w lęk - a z lęku prosto już do agresji, bo to najprostszy sposób, żeby stłumić coś, co w nas wzbudza niepokój - stwierdził Jelonek. - Uważam, że to jest też po prostu jakieś ujście wewnętrznych frustracji. Poza tym przecież jest pełno badań, które pokazują jasno, że w wielu przypadkach, im bardziej jesteś homofobem, tym bardziej faceci ci się podobają… Tylko nie potrafisz sobie z tym poradzić - dodał Kubiak. Pełny wywiad znajdziecie tutaj: "Jelonek i Kubiak bez tabu. O otwartych związkach i homofobii i 'niebieskiej platformie'. 'Bywa pułapką'".