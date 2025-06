Tomasz Komenda opuścił więzienie w 2018 roku po 18 latach odsiadywania kary, za którą został ostatecznie uniewinniony. Mężczyzna związał się wtedy z Anną Walter, z którą doczekał się syna Filipa. Para rozstała się w 2022 roku. W lutym 2024 roku Komenda zmarł w wyniku choroby nowotworowej. Wtedy też we wrocławskim sądzie rozpoczęła się sprawa dotycząca jego testamentu.

Była partnerka Tomasza Komendy opowiada o jego testamencie. Zmarły miał zadbać o przyszłość syna

Jak wyjawiła w rozmowie z "Faktem" Walter, jej obecna sytuacja finansowa jest dość ciężka. Kobieta, jeszcze zanim poznała Komendę, wychowywała samodzielnie dwójkę dzieci, a aktualnie, by opiekować się najmłodszym Filipem, musi często zostawać w domu. Chłopiec ma przy tym dużo chorować, a Walter brakuje pieniędzy na podstawowe rzeczy. Okazuje się jednak, że w zapisach testamentu Komendy mężczyzna pomyślał o przyszłości syna. - O szczegółach nie mogę rozmawiać. Mogę jedynie dodać, że Tomek tak pomyślał o wszystkim, żebym w przyszłości mogła wykorzystać środki na potrzeby Filipa, niestety teraz i przez ostatnie lata nasza sytuacja jest bardzo trudna, żeby nie powiedzieć dramatyczna - wyznała Walter w wywiadzie.

Przypomnijmy, że po opuszczeniu więzienia Komenda otrzymał od sądu 13 milionów złotych zadośćuczynienia. Dotychczasowo jego była partnerka nie skorzystała z pozostałych pieniędzy. Wciąż w sądzie toczy się sprawa dotycząca spadku po Tomaszu. - To nie jest tak, że dostaliśmy miliony, to jest proces, który trwa, bywa tak, że brakuje nam na podstawy - dodała Walter.

Otrzymane pieniądze miały zmienić Tomasza Komendę. "Po prostu się pogubił"

W tym samym wywiadzie Walter opowiedziała też, jak Komenda miał się zmienić, gdy otrzymał wspominane zadośćuczynienie. Mężczyzna miał wtedy m.in. przestać uczęszczać do psychologa i popaść w używki. - Do tego kłótnie z rodziną i to, jak ludzie zaczęli go postrzegać po otrzymaniu pieniędzy. Zaczęły się na przykład pojawiać telefony z prośbą o pożyczki. Moim zdaniem Tomek po prostu się pogubił - skomentowała była partnerka Tomasza.