David Beckham został uhonorowany przez króla Karola III. Były kapitan reprezentacji Anglii i piłkarz Manchesteru United znalazł się w gronie ponad 1200 osób, które otrzymały odznaczenia z okazji urodzin monarchy. Laureaci byli pasowani na rycerzy za sprawą swoich dokonań i działalności publicznej. Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce podczas corocznych obchodów urodzin króla, czyli Trooping the Colour, które w tym roku odbyły się 14 czerwca. Warto przypomnieć, że Karol III urodził się 14 listopada, ale oficjalne państwowe święto przypada na czerwiec.

David Beckham otrzymał wyjątkowe wyróżnienie. Prywatnie łączy go wyjątkowa więź z królem

To nie było pierwsze odznaczenie Davida Beckhama. Piłkarz już w 2003 roku otrzymał Order Imperium Brytyjskiego. Tytuł rycerski planowano mu przyznać wcześniej, jednak w 2014 roku komitet przyznający wyróżnienia wstrzymał się z decyzją. Problemem były różne wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych. Warto dodać, że Beckhamowie od wielu lat utrzymują bliskie relacje z rodziną królewską. Pojawili się nie tylko na ślubie księcia Williama i księżnej Kate w 2011 roku, ale również na uroczystości zaślubin księcia Harry'ego i Meghan Markle w 2018 roku. Według informatorów magazynu "The Sun" David Beckham przyjaźni się też z samym królem Karolem. Miała ich połączyć pasja do ogrodnictwa. Dodatkowo w czerwcu 2024 roku piłkarz został mianowany przez króla ambasadorem The King's Foundation.

Król Karol zaprosił niedawno do Londynu wielkie gwiazdy. U boku Davida Beckhama stanęły hollywoodzkie aktorki

Przypomnijmy, że David Beckham uczestniczył niedawno w innym ważnym dla brytyjskiego króla wydarzeniu. 12 czerwca monarcha obchodził 35. rocznicę założenia wspominanego The King's Foundation oraz uczestniczył w corocznej ceremonii wręczenia nagród. Tego dnia w St. James's Palace w Londynie pojawiło się wielu znakomitych gości, w tym m.in. wspominany piłkarz oraz dwie znane na całym świecie aktorki - Meryl Streep oraz Kate Winslet. Gwiazdy chętnie pozowały do zdjęć u boku króla, z którym gawędziły i śmiały się. Zdjęcia z wydarzenia możecie obejrzeć w galerii w artykule: "Król Karol III baluje z hollywoodzkimi gwiazdami. U boku monarchy m.in. Streep i Beckham".