Wizerunek Donalda Trumpa od wielu lat jest szeroko komentowany w mediach. Uwagę przyciągają dwa aspekty: opalenizna i włosy. Polityk przez lata zaprzeczał donosom związanym z peruką i samoopalaczem. Jak donosi "The Independent", w 2019 roku osoba z otoczenia Trumpa zapewniała, że wyjątkową opaleniznę zawdzięcza on wyłącznie "dobrym genom". Kolor fryzury Trumpa też zmieniał się na przestrzeni lat.

Donald Trump zabrał głos na temat swojego wizerunku. O co chodzi z jego fryzurą?

Fryzura Donalda Trumpa wywołuje niemałe poruszenie. Polityk od lat podejrzewany jest o noszenie peruki. Wielokrotnie temu zaprzeczał. W 2013 roku podkreślił w mediach społecznościowych, że "włosy mogą nie być idealne, ale są moje". Trzy lata później na wizji u Jimmy'ego Fallona pokazał wszystkim, że nie nosi sztucznych włosów. Stylistka Trumpa zdradziła w rozmowie z portalem Page Six, że prezydent farbuje swoje pukle. Ponadto dodała, że "jeśli zabieg trwa krócej niż 30 minut, efekt jest bardziej pomarańczowy niż blond". W 2017 roku dr Harold Bornstein, lekarz Trumpa, wyznał w wywiadzie dla "New York Times", że polityk regularnie przyjmuje finasteryd. Lek na prostatę powoduje też porost włosów.

Donald Trump używa samoopalacza? Przez lata jego cera była komentowana

Donald Trump wielokrotnie podkreślał, że jego pomarańczowa skóra to wynik złego oświetlenia i "złych żarówek". - Światło z tych żarówek jest okropne. Zawsze wyglądam na pomarańczowego. I wy też! - mówił podczas spotkania w Baltimore. Polityk zaprzeczał, że miałby stosować samoopalacze. Głos zabrała jego wizażystka Kriss Blevens. - Ponieważ robiłam makijaż Trumpowi kilka razy, mogę powiedzieć, że czasami jego twarz wyglądała na bardziej opaloną niż reszta ciała, a to było przed makijażem - wyznała cytowana przez portal Fast Company. W rozmowie z "The New York Times" wspomniany wcześniej dr Bornstein podkreślił, że Donald Trump stosuje wyłącznie podkład do twarzy. Wszystko przez trądzik różowaty, który powoduje zaczerwienienie. To działanie ma wpływać na pomarańczowy kolor skóry Trumpa. ZOBACZ TEŻ: Donald i Melania Trump wygwizdani. Tak ich powitano w prestiżowym miejscu

