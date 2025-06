Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski od 2018 roku są razem. Jak wiadomo, ukochany modelki jest miliarderem. Szczególne kontrowersje od samego początku wzbudzała różnica wieku między zakochanymi, która wynosi aż 48 lat. Ostatnio zakochani wyprawili duże przyjęcie. Impreza miała miejsce w posiadłości nad Jeziorem Zegrzyńskim. Nie zabrakło gwiazd.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski wyprawili przyjęcie pełne gwiazd. Nie zabrakło znanych osobistości

W posiadłości Józefa Wojciechowskiego znajduje się mnóstwo atrakcji. Jest tam między innymi ogromny basen. Znajdują się również korty tenisowe i ptaszarnia. W piątek 13 czerwca zakochani zorganizowali przyjęcie w imponującej rezydencji. Tuchlińska nie zapomniała udokumentować wydarzenia na InstaStories. Na udostępnionych nagraniach można zobaczyć pięknie przystrojone kwiatami okrągłe stoły, które były ustawione wokół basenu. Jak się okazało, gospodarzom udało się zaprosić do siebie braci Golców. Zespół zachęcał gości do tańca. Wśród uczestników imprezy pojawiła się także Marcela Leszczak. Żona Michała Koterskiego przyszła na przyjęcie w towarzystwie przyjaciółki.

Patrycja Tuchlińska pokazała twarze dzieci. Takie kadry to rzadkość

Patrycja Tuchlińska, choć udostępnia w mediach społecznościowych zdjęcia dzieci, rzadko pokazuje ich twarze. Zazwyczaj zakrywa wizerunki syna i córki emotikonami. Często też wybiera ujęcia, na których August i Aurora widoczni są od tyłu. Ostatnio na InstaStories celebrytki pojawiło się zdjęcie przedstawiające rodzeństwo stojące na tarasie. Tuchlińska chciała pokazać, że jej dzieci rosną jak na drożdżach. Modelka przy okazji pochwaliła się fryzurą małej Aurory. Dziewczynka ma już na tyle długie włosy, że można było je związać w kucyki. Do fotografii Tuchlińska dodała emotkę w kształcie serca. Na zdjęciu można również dostrzec najprawdopodobniej psa należącego do pary. Fotografie znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Tuchlińska i Wojciechowski po ślubie? Ten komentarz daje do myślenia

