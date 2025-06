Fani Kylie Minogue w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość. Zaplanowany na 18 czerwca 2025 roku koncert australijskiej gwiazdy w łódzkiej Atlas Arenie został odwołany. Powodem jest choroba wokalistki - infekcja wirusowa, która spowodowała zapalenie krtani, uniemożliwiające występy na żywo.

Kylie Minogue odwołała koncert w Polsce. Ma problemy zdrowotne

Jak poinformowała Atlas Arena w Łodzi za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku, koncert australijskiej gwiazdy zaplanowany na 18 czerwca zostanie przełożony. W oficjalnym oświadczeniu Kylie Minogue zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów. "Kochani, jak niektórzy z was wiedzą, tydzień temu zakończyliśmy brytyjską część trasy 'The Tension Tour'. Udało mi się dociągnąć do końca (hurra!), ale niestety dopadła mnie infekcja wirusowa - tak, chodzi o zapalenie krtani" - zaczęła.

Wokalistka przyznała, że mimo usilnych prób szybkiego powrotu do formy, nie jest w stanie wystąpić zgodnie z planem. "Potrzebuję kilku dni, by wrócić do zdrowia i dać wam występ, na jaki zasługujecie" - podkreśliła. Dodała również, że z wielkim żalem musi przełożyć cztery koncerty zaplanowane w Berlinie, Łodzi, Kownie i Tallinnie. Kylie miała również prośbę do fanów. "Proszę, zatrzymajcie bilety - robimy wszystko, by ustalić nowe daty i wkrótce was o nich poinformujemy." - dodała. Artystka zakończyła swoje oświadczenie słowami pełnymi emocji i wdzięczności. "Dziękuję za zrozumienie - wiecie, że was kocham. Kocham też to show i będzie mi was brakować w przyszłym tygodniu. Nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy" - podsumowała Minogue.

Organizatorzy koncertu Kylie Minogue w Polsce z apelem

Po oświadczeniu artystki fani życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia. Jak można przeczytać w komunikacie wydanym przez organizatorów "obecnie trwają prace nad znalezieniem nowej daty". Przedstawiciele zaapelowali do fanów artystki o cierpliwość i zaznaczyli, że wszystkie bilety zakupione na pierwotną datę pozostają ważne. "Bileteria, za pośrednictwem której zostały zakupione bilety, skontaktuje się z tobą" - czytamy na profilu Live Nation Polska.