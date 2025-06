Łukasz Nowicki i Paulina Chylewska poprowadzili koncert "Premier" na 62. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na scenie zaprezentowano dziesięć utworów, a zwycięzcy zostali wyłonieni przez jury i telewidzów. Nagrodę od ekspertów otrzymała Ania Iwanek, natomiast serce publiczności zdobyła Katarzyna Żak. Tuż przed zakończeniem odliczania sms-owego głosowania doszło do niespodziewanej sytuacji.

Zobacz wideo Halina Frąckowiak ma jednego idola wśród młodego pokolenia wykonawców. "Wyjątkowa charyzma"

Łukasz Nowicki namieszał na opolskiej scenie. "Stop, stop"!

Po występach Andrzeja Piasecznego przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Łukasz Nowicki i Paulina Chylewska rozpoczęli odliczanie do zakończenia głosowania sms-owego. - Dziesięć, dziewięć, osiem, sześć, stop, stop, nie - przerwał nagle Nowicki. Choć wyglądało to, jakby stało się coś groźnego, prowadzący chciał chyba tylko w ten sposób zażartować. - Może jeszcze ktoś ostatni sms? Tam widzę. Nie, to selfie, to zdjęcie - wypalił do publiczności. Nagła reakcja Nowickiego zaskoczyła Chylewską. Wystraszona nie do końca wiedziała, co się stało. Później odliczanie kontynuował w przyspieszonym tempie sam Nowicki, a po chwili zamieszania ogłoszono zwycięzców.

Katarzyna Żak oczarowała widzów. W sieci zaroiło się od komentarzy

Udział Katarzyny Żak w "Premierach" mógł być dla wielu osób sporym zaskoczeniem. Aktorka wykonała utwór "Bo jeśli miłość ma kres". Tuż po jej występie w sieci zaroiło się od komplementów. "Mega, dla mnie numer jeden", "Jest pani zjawiskowa. Fantastyczny występ w Opolu", "Super", "Rewelacja", "Zasłużona wygrana. Cudowna piosenka i cudowne wykonanie" - czytamy na profilu Telewizji Polskiej na Facebooku. Sama Katarzyna Żak nie kryła wzruszenia. Po zejściu ze sceny udzieliła krótkiego wywiadu. - Dziękuję. Premierowa piosenka, którą zaśpiewałam tylko dwa razy wcześniej. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt i wzruszenie. Bardzo dziękuję państwu.

Oprócz aktorki, udział w opolskich "Premierach" wzięli: Bovska, Dominik Dudek, Patrycja Markowska, Paulla, Pectus, Poparzeni Kawą Trzy, Sound ‘n’ Grace, Mateusz Ziółko i Ania Iwanek.