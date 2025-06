O rzekomym romansie Julii Wieniawy i Macieja Zakościelnego zrobiło się głośno pod koniec ubiegłego roku. Piosenkarka i aktor zostali przyłapani w Warszawie pod jednym z popularnych lokali. Na nagraniu opublikowanym przez Świat Gwiazd widać było, jak trzymają się za ręce. Plotki szybko uciszyła jednak sama Wieniawa. - Muszę zmartwić wszystkich zafascynowanych moim życiem prywatnym. Otóż ostatnie "doniesienia' to jedynie idealny przykład tego, jak media potrafią zmanipulować fakty i zrobić sensacje z niczego - tłumaczyła Pudelkowi. Temat relacji z Zakościelnym znów wrócił na tapet. Wszystko przez najnowszy teledysk Wieniawy.

Julia Wieniawa zaprosiła Macieja Zakościelnego do teledysku. "Jestem w szoku"

Trzeba przyznać, że klip do piosenki "U mnie" jest naprawdę zmysłowy, co w licznych komentarzach podkreślają sami fani. Maciej Kościelny pokazuje się w nim dopiero pod sam koniec. To wtedy odgrywa z Wieniawą podwodną scenę, w której nie brakuje "mocniejszych" momentów. "Julia niesamowita. A Maciej? Odebrało mi mowę", "Wow, co za teledysk. A pan Maciej... Ah", "Jestem w szoku, co za teledysk, brakuje mi słów", "Maciej nieźle się rozszalał" - czytamy. Fragmenty z teledysku znajdziecie w naszej galerii.

Julia Wieniawa kupiła dom w lesie. Nie zgadniecie, co w nim zrobiła

Aktorka pojawiła się ostatnio w podcaście WojewódzkiKędzierski. To właśnie tam pochwaliła się zakupem nowego domu. - Mam teraz nowy dom w lesie, w którym będę siedzieć długo, bo też zrobiłam sobie studio muzyczne. (…) To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy - opowiadała. Z kolei na TikToku pokazała kilka kadrów z wnętrza domu. Trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę imponująco. Leśna posiadłość jest pełna przeszkleń, przez które w słoneczne dni wpada naturalne, uspokajające światło. W przestronnym salonie stanęła ogromna sofa, a całość utrzymano w jasnej, naturalnej kolorystyce. Dominuje drewno, beże i stonowana zieleń, co pięknie komponuje się z otaczającą dom przyrodą.