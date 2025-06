Matylda Damięcka przez lata pracowała jako aktorka. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w produkcjach: "SkarLans", "Tylko miłość" oraz "Czas honoru". Jest także członkinią zespołu muzycznego Matylda/Łukasiewicz, a od dłuższego czasu publikuje autorskie grafiki w mediach społecznościowych. W swoich pracach artystka opisuje otaczającą nas rzeczywistość i symbolicznie komentuje bieżące wydarzenia. Tak też było tym razem.

Matylda Damięcka opublikowała nową grafikę. Tak zareagowała na aktualną sytuację na świecie

W nocy z 12 na 13 czerwca siły powietrzne Izraela zaatakowały Iran. "Siły Obronne Izraela (IDF) przeprowadziły prewencyjną ofensywę, która miała na celu zniszczenie irańskiego programu jądrowego. Dziesiątki izraelskich samolotów sfinalizowały pierwszy etap operacji, który obejmował ataki na dziesiątki celów wojskowych" - przekazano w oświadczeniu Sił Obronnych Izraela.

Według agencji Reuters zginęło co najmniej 20 irańskich dowódców. Państwowa telewizja Iranu przekazała, że we wspomnianym ataku rannych zostało co najmniej 50 osób, w tym m.in. dzieci oraz kobiety. Trudną sytuację skomentowała w mediach społecznościowych Matylda Damięcka. Artystka opublikowała wymowną grafikę z napisem "Izrael". Litera "a" w wyrazie została zastąpiona odwróconym sercem, które przypomina dolną część ciała.

Matylda Damięcka zasypana komentarzami. "W punkt"

Pod publikacją Matyldy Damięckiej pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Krótko, zwięźle i na temat", "Genialne", "Tyle zawarte w jednym słowie", "Jak zawsze w punkt" - czytamy. Nie zabrakło także komentarza Joanny Opozdy, która zamieściła emotikonę braw. Nie wszyscy internauci byli zachwyceni grafiką, co wywołało dyskusję w sekcji komentarzy. "Nie pchajmy wszystkich do jednego wora. Mam nadzieję, że nie" - napisał jeden z internautów. Mężczyzna nie musiał zbyt długo czekać na komentarz Matyldy Damięckiej. "Jak do jednego, to nie ten profil psze pana" - skwitowała graficzka pod swoją publikacją. A co wy sądzicie o pracach Matyldy Damięckiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony.