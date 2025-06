Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela pod koniec 2024 roku potwierdzili informację o rozstaniu. Choć od tamtej chwili minęło już sporo czasu, Pela w wywiadach podkreśla, że obecnie jest singlem i nie planuje nowego związku, bo skupia się głównie na pracy i dzieciach. Teraz jednak w mediach społecznościowych tancerza pojawiło się nietypowe wyznanie, które rzuca nowe światło na jego sytuację rodzinną.

Maciej Pela zaskoczył wyznaniem. "Zrobiłem to, co najlepsze dla dzieci"

W piątek, 13 czerwca Maciej Pela zaskoczył swoich fanów emocjonalnym wpisem. "Tak pożegnała mnie stolica. Trochę symbolicznie" - zaczął na InstaStories, pokazując deszczową aurę. Następnie w tajemniczym wyznaniu nawiązał do swojej aktualnej sytuacji rodzinnej. Choć nie zdradził wiele, wiadomo już, że chodzi o relacje z najbliższymi. "Musiałem podjąć bardzo trudną decyzję, wymagającą uciszenia swojego ego. Odkąd zostałem tatą, zawsze dokonywałem wyborów, które będą najlepsze dla rodziny" - kontynuował.

Ponownie - zrobiłem to, co najlepsze dla dzieci. Wiem, że duża część społeczności na moim Instagramie radziła mi, żebym walczył, ale w tej walce nie ma wygranych. Ucierpieliby najbardziej ci, którzy są niewinni. A moim zadaniem, jako ojca, jest do tego nie dopuścić

- zakończył Pela. Tancerz jak na razie nie zdradził jednak więcej na ten temat.

Maciej Pela o przełomie w relacji z Agnieszką Kaczorowską. "Chce się dogadać"

To nie jedyna wypowiedź Macieja Peli dotycząca rozstania z Agnieszką Kaczorowską. W niedawnej rozmowie z Kozaczkiem Maciej Pela został zapytany o możliwość pojednania z Agnieszką. Tancerz podkreślił, że nie zamierza walczyć ani tworzyć konfliktów. - Nie będę w ogóle walczył. Chcę się dogadać. Trzeba się dogadać ze względu na dobro dzieci. Trzeba jak dorośli się dogadać i to nastąpi, bo obojgu nam zależy na dobru dziecka. Chciałbym, żeby to była opieka naprzemienna, bo dziewczynki potrzebują mamy i taty - podsumował w rozmowie z Kozaczkiem. CZYTAJ TEŻ: Maciej Pela nadal nosi obrączkę? Wymownie zareagował na śledztwo