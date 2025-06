62. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu wystartował wieczorem 12 czerwca. Impreza jak zawsze rozpoczęła się od konkursu "Debiutów". Na pierwszy dzień muzycznego wydarzenia zapowiedziano także minirecital utworów zespołu Breakout. Z tego też powodu opolski festiwal otworzył występ Kuby Badacha oraz rapera Miuosha, którzy przed publicznością wykonali słynny utwór "Kiedy byłem małym chłopcem". Wykon artystów spotkał się z mieszanym odbiorem internautów.

Festiwal w Opolu rozpoczęty! Mieszane komentarze po pierwszym występie

Choć jak opisywaliśmy w artykule: "Festiwal w Opolu wystartował, a na widowni pustki. 'Smutny widok'", w opolskim amfiteatrze nie zebrało się dotychczasowo wielu obserwatorów, w tym samym czasie imprezę śledzą setki widzów w telewizji i internecie. TVP na bieżąco udostępnia w mediach społecznościowych nagrania z festiwalu, przez co użytkownicy mogą niemalże na żywo komentować występy gwiazd. Stało się tak również w przypadku Badacha i Miuosha. Ich wykonanie "Kiedy byłem małym chłopcem" wyraźnie podzieliło internautów. Z jednej strony możemy przeczytać wpisy, w których komentujący nie kryją zachwytu - "Fantastycznie", "Super. Pięknie wykonanie", "Brawo". Z drugiej jednak pojawiło się też wiele słów krytyki - "Oryginał piosenki jest najlepszy!", "Nie podoba mi się to wykonanie", "Pierwszy raz widzę i słyszę Miłosza ma scenie. Ale... Co to było... Zepsuć tak fajną piosenkę".

Na opolskiej scenie pojawiły się już tłumy gwiazd. Kasia Kowalska podbiła serca widzów

Tuż po występie Badacha i Miuosha, a przed "Debiutami" na opolskiej scenie pojawiła się również Natalia Przybysz i Stanisław Słowiński, którzy wykonali kawałek "Poszłabym za tobą" oraz chwilę później Kasia Kowalska, Piotr Nalepa i Jonasz Stępień z utworem "Gdybyś kochał, hej". To właśnie występ Kowalskiej miał wyjątkowo przypaść do gustu internetowym widzom festiwalu. W mediach społecznościowych chętnie zachwalali artystkę. "Wspaniała", "Pazur i sztos jak zawsze", "Boska", "Jest ogień", "Kocham!" - mogliśmy przeczytać pośród ich komentarzy.