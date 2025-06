Anna Korcz niedawno wybrała się na wypoczynek do Chorwacji. Jak można zauważyć na dopiero co opublikowanych w sieci zdjęciach, aktorka wypoczywa w iście królewskim stylu. Ile trzeba zapłacić za wynajęcie luksusowego katamaranu, którym porusza się gwiazda "Na Wspólnej"? Można się złapać za głowę.

Anna Korcz jest w Chorwacji. Cena jachtu, na którym wypoczywa, zwala z nóg

Anna Korcz została sfotografowana na luksusowym katamaranie u wybrzeży Chorwacji. Jak można zobaczyć na zdjęciach, towarzyszy jej załoga jachtu, z którą chętnie pozowała do pamiątkowego zdjęcia. Ubrana w długą, czarną suknię i różowe dodatki, aktorka prezentowała się niezwykle elegancko. Jak się okazuje, rejs taką łodzią to jednak przyjemność tylko dla wybranych. Portalowi Jastrząb Post udało się dotrzeć do informacji, które nie pozostawiają złudzeń. Koszt wynajęcia jachtu sięga setek tysięcy złotych za tydzień. W cenie zawarte są usługi kapitana, hostessy i dodatkowe udogodnienia, które maksymalnie podnoszą komfort podróży.

Czy tak bajkowy rejs odbył się w ramach podroży poślubnej? 17 maja Korcz wyszła za swojego wieloletniego partnera Pawła Pigonia. Po 19 wspólnie spędzonych latach para zdecydowała się na kameralną ceremonię w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce, a następnie udała się na wesele do Hotelu Bellotto. Suknię ślubną specjalnie dla Anny zaprojektowała Dorota Goldpoint, a wśród gratulujących parze była m.in. Agata Młynarska. "Po 19 latach powiedzieli sobie TAK! Aniu i Pawle! Niech miłość fruwa nad wami do końca świata! Bądźcie szczęśliwi i zawsze tak kolorowi!" - napisała prezenterka na Instagramie. Jak wyglądała suknia ślubna Anny Korcz? Zobaczcie: Anna Korcz wyszła za mąż po 19 latach związku! Do ślubu poszła w bajecznej różowej sukni

Anna Korcz niebawem otworzy dom seniora. O jakich kosztach mowa?

Jak ujawniła Anna Korcz, pomysł na budowę domu seniora zrodził się z potrzeby stworzenia miejsca, które zapewniłoby starszym osobom godne i komfortowe warunki do życia. Przedsięwzięcie jest wspierane przez jej męża, Pawła Pigonia, który zdradził, że zanim przystąpili do budowy, odwiedzili aż 68 podobnych placówek na świecie: w USA, Kanadzie, Japonii. Budowa domu opóźniła się z powodu skomplikowanych procedur - teren znajduje się na obszarze chronionym. Jednak inwestorzy otrzymali już pozwolenie na budowę i planują rozpocząć prace we wrześniu. Projekt zakłada wysoki standard - m.in. basen z ruchomym dnem, dostosowany do różnych potrzeb mieszkańców. Cena? Może naprawdę zaskoczyć.