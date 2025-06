11 czerwca Agnieszka Woźniak-Starak ogłosiła, że po 12 latach kończy współpracę ze stacją TVN. W emocjonalnym oświadczeniu na Instagramie podkreśliła, że to czas na zmiany, bo choć praca w telewizji jest jej pasją, to czuje, że przyszedł moment na nowy etap zawodowy (całość oświadczenia przeczytasz TUTAJ). Decyzja dziennikarki wywołała poruszenie wśród fanów i branży medialnej. Teraz Woźniak-Starak ponownie zabrała głos.

Agnieszka Woźniak-Starak zabrała głos po decyzji o odejściu z TVN. Przemówiła prosto ze stajni

Po ogłoszeniu odejścia Agnieszki Woźniak-Starak z TVN wiele osób, które miały okazję z nią współpracować, publicznie zareagowało na zaskakującą wieść. Jan Pirowski, jej partner z programu "Mam talent", przyznał, że będzie mu brakowało wspólnych chwil i żartów za kulisami. Głos zabrali także inni dziennikarze stacji, m.in. Mateusz Hładki, Bartek Jędrzejak oraz Paulina Krupińska - wszyscy skierowali w stronę prezenterki ciepłe słowa i wyrazy wsparcia. Dzień po ogłoszeniu decyzji Agnieszka sama odezwała się do swoich obserwatorów w relacji na Instagramie. Przyznała, że miniony dzień był pełen emocji, dlatego postanowiła uciec do swojego ukochanego miejsca - do stajni.

Wczorajszy dzień był bardzo emocjonujący, dużo się działo, nie będę ukrywać. Szybciutko uciekłam tutaj. Wykąpałam dzisiaj konia, zrobiliśmy trening. Bardzo to lubię, muszę przyznać

- powiedziała na InstaStories. Dziennikarce towarzyszył jej ukochany koń.

Agnieszka Woźniak-Starak odchodzi z TVN. Zaskakujące kulisy decyzji

Choć w oficjalnym oświadczeniu Woźniak-Starak pisała o potrzebie zmian i chęci rozpoczęcia nowego etapu w życiu, portal Pudelek dotarł do kulisowych informacji, które sugerują, że decyzja dziennikarki mogła mieć głębsze podłoże. Z doniesień wynika, że jednym z kluczowych powodów odejścia miało być poczucie zawodowej stagnacji oraz brak perspektyw na dalszy rozwój w stacji. Po odejściu Edwarda Miszczaka i reorganizacji w TVN Woźniak-Starak została odsunięta od "Dzień dobry TVN" co - jak twierdzi źródło serwisu - było dla niej dużym zaskoczeniem i początkiem utraty pewności co do swojej pozycji. "Ona się tego nie spodziewała i myślała, że to już koniec jej czasu w stacji, ale wtedy ją zatrzymano, obiecując jej od razu nowe wyzwania i programy. Przyjęła więc z pokorą i ciekawością propozycję współprowadzenia 'Mam talent!'" - wyjawił informator Pudelka. To jednak nie wszystko. Całość przeczytasz tutaj: Woźniak-Starak odchodzi z TVN. Pracownik stacji ujawnia kulisy rozstania