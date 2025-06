Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha są małżeństwem od 2018 roku. W 2020 roku para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko - córkę Walerię, natomiast w 2024 roku gruchnęła wiadomość, że Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha zostali rodzicami po raz drugi, choć fakt ten utrzymywali w tajemnicy i do tej pory nie ujawnili imienia drugiej pociechy. Bez wątpienia aktorzy tworzą najbardziej tajemniczą parę w polskim show-biznesie, więc nic dziwnego, że budzą wielkie zainteresowanie fanów i mediów. Tym razem znów rozgrzewają internautów, bo Antoni Pawlicki wprost publicznie zwrócił się do żony.

Antoni Pawlicki ironizuje z Więdłochy. "Skończymy na terapii"

Antoni Pawlicki udostępnił na InstaStories post swojej żony. Na zdjęciu widzimy plakat spektaklu "Terapia dla par". "No dziękuję ci kochanie, że już po pięciu dniach spełniłaś moją prośbę i wreszcie wrzuciłaś nasz wspaniały plakat. True love (tłum. red. prawdziwa miłość) - napisał Antoni Pawlicki pod udostępnionym postem. Wystarczy zajrzeć na profil Agnieszki Więdłochy i wszystko staje się jasne - aktorka zachęca, by pójść do teatru na spektakl, w którym występuje wraz ze swoim mężem. W opisie sama Agnieszka Więdłocha nie ukrywała, że Antoni Pawlicki namawiał ją do publikacji.

"Piecze nad całością projektu trzyma - werble proszę - nie kto inny tylko... Antoni Pawlicki. I wiecie co? 'Aga, no weź, wrzuć plakat! Aga autoryzuj zdjęcia! Aguś błagam, nie upieraj się! Aga! Aguś! Agula! Aaaa!' No mówię wam, to prawie jak mobbing... Skończymy na terapii... Nie widzę tego inaczej..." - napisała Agnieszka Więdłocha żartobliwie. Przy okazji aktorka zdradza, dlaczego warto wybrać się na sztukę. "(...) Bo warto przekonać się, że nie tylko ty masz pokręcone życie Uwielbiam ten tekst! Tak niewinnie się zaczyna... Z wielkiego hiszpańskiego hitu kinowego zrobiliśmy spektakl - soczysty, błyskotliwy, śmieszny i mocny. Życiowy do bólu. Będzie śmiech, będzie wzrusz, będzie... terapia" - dodała aktorka.

Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha ukrywają prywatność

Nie da się ukryć, że Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha nie mają problemów, by mówić o swoim życiu zawodowym i chętnie pokazują jego kulisy w social mediach. Oczywiście wprost przeciwnie jest w przypadku życia prywatnego, które pilnie chronią. Nie publikują zdjęć dzieci (nawet tyłem!) i nie mówią o nich w wywiadach. W 2021 roku Agnieszka Więdłocha pokusiła się o wypowiedź na temat córki w wywiadzie dla "Twojego Stylu". "Z jednej strony boję się myśleć o przyszłości, która czeka moją córkę. Ale z drugiej mam nadzieję, że jej pokolenie będzie miało więcej rozsądku i świadomości, żeby zmienić ten świat na lepszy" - mówiła wtedy.