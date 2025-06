Donald i Melania Trump wygwizdani. Tak ich powitano w prestiżowym miejscu

W środę 11 czerwca w prestiżowym Kennedy Center, czyli siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej i Opery Narodowej w Waszyngtonie, odbyła się premiera "Nędzników". Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa wraz z żoną Melanią Trump. Tym bardziej że rozpoczynając drugą kadencję prezydencką, Donald Trump jednocześnie objął też stanowisko przewodniczącego Kennedy Center, a to wprowadziło oczywistą rewolucję w zarządzie placówki. Donald i Melania Trump zjawili się na czerwonym dywanie, ale nie mogli liczyć na miłe powitanie.

Chłodne powitanie Donalda i Melanii Trump. W tle gwizdy

Donald i Melania Trump pojawili się w Kennedy Center po raz pierwszy. Na czerwonym dywanie zaprezentowali się stosownie do okazji. Prezydent miał na sobie klasyczny smoking, natomiast Melania Trump wybrała elegancką asymetryczną suknię z kolekcji marki Bottega Veneta, której wartość szacuje się na około 12 tysięcy złotych. Do swojego looku dobrała srebrne szpilki. Para chętnie pozowała do zdjęć i ku zaskoczeniu wszystkich, nawet trzymała się za ręce i nie szczędziła sobie uśmiechów, wbrew licznym plotkom, które wieściły Donaldowi i Melanii separację.

Gdy para prezydentka pojawiła się już na sali, publiczność skrajnie zareagowała. Jedni bili brawo, inni... wygwizdali Donalda i Melanię Trump. Nagranie z tego wydarzenia błyskawicznie obiegło media i trafiło do serwisu Youtube. Można je zobaczyć poniżej. Okazuje się, że nie tylko publiczność miała problem z obecnością prezydenta i jego żony na premierze. Nawet część aktorów, występująca w "Nędznikach", odmówiła wzięcia udziału w wydarzeniu. To nie była pierwsza taka sytuacja - już w lutym tego roku jedna z wokalistek odwołała swój koncert na znak protestu przeciwko nowemu zarządowi, który został przejęty przez Trumpa.

Donald Trump nie przejmuje się bojkotem. Wzruszył ramionami

Dziennikarze Fox News chcieli wiedzieć, jak Donald Trump odbiera tego typu zachowania aktorów czy publiczności. W odpowiedzi prezydent USA wzruszył jedynie ramionami i stwierdził, że się tym nie przejmuje. "Nie obchodzi mnie to. Szczerze, nie obchodzi. Wszystko, co robię, to dobrze rządzę krajem" - powiedział. Co ciekawe, w tym samym wydarzeniu uczestniczył również wiceprezydent J.D. Vance wraz ze swoją żoną. Oni też doświadczyli podobnego zachowania.