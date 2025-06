Minge wypaliła o Nawrockiej. Takie ma wyobrażenie na jej temat

Od czasu intensywnej kampanii wyborczej Marta Nawrocka wzbudza duże zainteresowanie opinii publicznej. Na jej temat wypowiadają się także celebryci, dzieląc się śmiałymi spostrzeżeniami. Wśród nich znalazła się także Ewa Minge, która na warsztat wzięła nie tylko styl żony prezydenta elekta. Wyjawiła, jakie ma wyobrażenie na temat przyszłej pierwszej damy.

Ewa Minge przyjrzała się stylowi Marty Nawrockiej. Nie mogła nie wspomnieć o Jolancie Kwaśniewskiej

Ewa Minge przez wiele lat tworzyła stylizacje dla wielu znanych osób, w tym dla byłej już pierwszej damy, Jolanty Kwaśniewskiej. Z tego też powodu w rozmowie z Plejadą poruszyła temat Marty Nawrockiej. Co sądzi o jej stylu? - Bardzo dobrze wyglądała podczas wyborów. Rodzinnie bardzo dobrze wyglądali - zaczęła, po czym nie zawahała się wspomnieć o żonie Aleksandra Kwaśniewskiego. - Żyjemy w XXI wieku. Jola nie miała sztabu stylistów i to były zupełnie inne czasy, naprawdę żeśmy się bardzo wielu rzeczy uczyli - zauważyła. Według niej, w trakcie pobytu Nawrockiej w Pałacu Prezydenckim jej wizerunkiem zajmą się odpowiednie osoby.

Tutaj już są zespoły, placówki do tego przygotowane. Jestem przekonana, że ktoś będzie dbał o ten wizerunek pierwszej damy i że ona również, jako świadoma, nowoczesna kobieta, będzie potrafiła się w tym doskonale odnaleźć. Czego jej życzę oczywiście

- powiedziała Ewa Minge w rozmowie z Plejadą.

Ewa Minge pokłada nadzieję w Marcie Nawrockiej. "Marzę, żeby nie milczała"

W tej samej rozmowie znana projektantka podkreśliła, że szanuje wybór społeczeństwa i ma nadzieję, że Nawrocka sprosta swojej roli. - To, czego ja sobie bym życzyła, a wydaje mi się, że jest na to duża szansa, bo to nie jest kobieta, która zasypuje gruszki w popiele, to jest kobieta, która mocno stanęła przy swoim mężu, żeby to była taka pierwsza dama na miarę - powiedziała w rozmowie z Plejadą. - Pierwsza dama ma bardzo dużo do zrobienia i może być dla nas kobiet pewnego rodzaju przewodnikiem, przykładem - kontynuowała.

(...) Trzymam kciuki za pierwszą damę, tak jak będę trzymała za każdą kolejną i marzę, żeby mnie, jako kobiety nie rozczarowała, żeby nie milczała

- podsumowała Minge.