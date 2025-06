Dawid Kwiatkowski uchodzi za jednego z najpopularniejszych artystów polskiej sceny muzycznej. Jest też jurorem w nowej odsłonie show Polsatu "Must be the music". Nie przestaje również koncertować po całej Polsce. Ostatnio pojawił się na deskach amfiteatru, przy okazji występu podczas Dni Stargardu. Ze sceny podzielił się zabawną historią, która mu się przydarzyła. Ze szczerością wyznał, że gdyby nie jedna kobieta, jego występ mógłby być zagrożony.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Szmajkowski o zajęciu fotela jurorskiego w The Voice Kids za Dawida Kwiatkowskiego. "Być może się to wydarzy"

Dawid Kwiatkowski przerwał koncert i padł na kolana. "Dzięki niej nie śpiewam w majtkach"

Maryla Rodowicz i Dawid Kwiatkowski mieli okazje wystąpić podczas Dni Stargardu. Wokalista nagle przerwał swój występ i zwrócił się do widzów. - Czy jest tu gdzieś pani krawcowa, która uratowała mi spodnie i dzięki niej nie śpiewam tutaj w majtkach. Jest tam? To pani? Jezus Maria - krzyknął Kwiatkowski, po czym klęknął na scenie i zaczął bić brawa kobiecie, która znalazła się w tłumie. - Opowiem wam na szybko historię, zanim zaczniemy grać dalej - zaczął.

W busie zorientowałem się, przeglądając stylizacje na ten tydzień, że no jest grubo i trzeba coś zrobić. Mówię: słuchajcie, musicie znaleźć jakiegoś krawca otwartego i tam jechać.

- Moja ekipa pojechała i przywiozła spodnie do pani, a pani mówi: nie, ja już nie mam czasu, ja muszę wychodzić, bo dzisiaj na koncert idę. I moja ekipa mówi: no właśnie, ale jak pani nie zrobi tych spodni, to ten koncert się nie odbędzie, więc bardzo, bardzo pani dziękujemy - podkreślił artysta i zadedykował kobiecie kolejną piosenkę.

Lawina komentarzy po tym, co powiedział Dawid Kwiatkowski. Fani piszą o jednym

Pod wideo z występu Dawida Kwiatkowskiego w Stargardzie nie zabrakło licznych komentarzy. Internauci zwrócili uwagę na gest artysty, który publicznie podziękował krawcowej za pomoc i ze sceny ją wyróżnił. "Fajnie, że o niej wspomniał. Myślę, że bardzo miło jej się zrobiło", "Facet, który ma w sobie dużo pokory i szacunku do ludzi", "Jaki to fantastyczny człowiek, naturalny i skromny" - można przeczytać. "Dał nam super koncert" - oceniły osoby, które bawiły się przy hitach Kwiatkowskiego w Stargardzie.