Choć Krzysztof Krawczyk zmarł w kwietniu 2021 roku, jego twórczość jest ponadczasowa. Świadczą o tym nie tylko rzesze wiernych fanów muzyka, ale także coraz to nowsze przestrzenie, w których jego piosenki doczekują się interpretacji. Dobrym tego przykładem jest nagranie młodej tiktokerki, które w błyskawicznym tempie stało się internetowym hitem. Jej wykonanie przeboju Krawczyka podbija serca słuchaczy nie tylko z Polski, ale i całego świata.

Tiktokerka zaśpiewała hit Krzysztofa Krawczyka. Internauci oniemieli z zachwytu

Veronica D. to 17-letnia wokalistka i kompozytorka, która nie od dziś bierze na warsztat polskie piosenki. Tiktokerka ma już na koncie covery utworów takich jak "List do M." zespołu Dżem, "Pola" Muńka Staszczyka czy "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadły. Na tym jednak nie koniec. Nastolatka je bowiem w anglojęzycznych wersjach, dzięki czemu przybliża twórczość polskich twórców również międzynarodowej publiczności i nadaje im zupełnie nowe brzmienie. Tym razem sięgnęła po utwór z repertuaru Krzysztofa Krawczyka - "Bo jesteś Ty". Jej wykonanie przypadło do gustu słuchaczom. Pod nagraniem zaroiło się od zachwytów. "Ależ pięknie, Krzysiu na pewno uśmiecha się z góry, jeśli to słyszy", "Potrzebuję całości", "Cudnie się tego słucha", "Bosko" - czytamy.

Tiktokerzy biorą na warsztat polskich twórców

Podobną drogą co Veronica D. podąża także Kimek - pochodzący z Korei Południowej muzyk. Mimo że nie zna języka polskiego, zdobył ogromną popularność na TikToku dzięki oryginalnym coverom polskich hitów. W jego repertuarze znaleźć można utwory takich artystów jak Czesław Niemen, Krzysztof Krawczyk, Dżem, Sanah, Mata czy Dawid Podsiadło. Tiktoker w opisach filmów nie ukrywa, że ma trudności z wymową niektórych słów - przy coverze piosenki Maty - "Kiss Cam", przyznał, że słowo "tańczyć" sprawiło mu sporo kłopotu. Mimo to, jego wykonania brzmią zaskakująco naturalnie, a słuchacze często nie mogą uwierzyć, że nie mówi płynnie po polsku.