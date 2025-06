Szokujące oświadczenie Woźniak-Starak. To koniec jej współpracy z TVN

Agnieszka Woźniak-Starak uchodzi za jedną z gwiazd stacji TVN. Można ją było oglądać na antenie "Dzień dobry TVN", ale odsunięto ją od formatu. Prezenterka skupiła się na prowadzeniu "Mam Talent!". Teraz poinformowała o ważnej zmianie w drodze zawodowej.

Agnieszka Woźniak-Starak odchodzi z TVN. Wydała oświadczenie

Dziennikarka w obszernym poście na Instagramie podsumowała swoją pracę i zdradziła, że żegna się ze stacją TVN. "Trudno mi w to uwierzyć, ale właśnie minęło 20 lat od mojego telewizyjnego debiutu. Przez ten czas przeżyłam kilka żyć, po drodze zamieniając TVP na TVN. Moja zawodowa droga, podobnie jak ta życiowa, bywała trudna i wyboista, ale jednak na tyle ciekawa i pełna zaskakujących zwrotów akcji, że nigdy nie wybrałabym innej. Zawsze marzyłam o tym, żeby moja praca była moją pasją i to się udało. Zawsze z wielkim entuzjazmem rzucałam się na nowe wyzwania, bo lubię zmiany" - zaczęła.

No właśnie, lubię zmiany… DLATEGO PO 12 LATACH ZDECYDOWAŁAM, ŻE ODCHODZĘ Z TVN-u. To był bardzo ważny czas w moim życiu, ale pora iść dalej

- napisała. Nawiązała również do tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. "Ludzi, którym zawdzięczam najwięcej, dawno już w TVN- ie nie ma. Aldona Wejchert, Edward Miszczak, Piotr Korycki, Katarzyna Mazurkiewicz, Rinke Rooyens, dziękuję. Nigdy też nie zapomnę waszego wsparcia w najtrudniejszym dla mnie momencie w życiu prywatnym" - dodała. Dziennikarka zablokowała również możliwość komentowania jej najnowszej publikacji na Instagramie.

Prezenterka w dalszej części publikacji zwróciła się z podziękowaniami do współpracowników. "Lidia Kazen, tobie też dziękuję, próbowałyśmy. Dziękuję wszystkim, których na tej drodze spotkałam, a szczególnie wszystkim ekipom, moim telewizyjnym partnerkom i partnerom, kierownikom planów i inspicjentom, z którymi spędziłam szmat czasu za kulisami różnych koncertów, festiwali i programów, z wami zawsze było najlepiej! Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. (...)" - napisała.

Przy okazji Agnieszka Woźniak-Starak podzieliła się planami na przyszłość. "A propos! Co dalej? Zobaczymy… Ostatnie wybory prezydenckie pokazały, jak bardzo zmieniła się medialna rzeczywistość. Tradycyjne media przestały być głównymi kanałami komunikacji. Trzeba iść z duchem czasu, dlatego nieustannie w każdy wtorkowy poranek zapraszam do Onetu. Do zobaczenia. Ps. Tymczasem z niecierpliwością czekam aż dr Sławosz Uznański-Wiśniewski w końcu poleci w kosmos! I oczywiście trzymam kciuki" - napisała na zakończenie.