Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz to znana para tancerzy, która zdobyła popularność dzięki występom w "Tańcu z gwiazdami". Razem wychowują córkę Różę, która przyszła na świat w 2022 roku. Oboje są bardzo aktywni w sieci, publikują humorystyczne filmiki, które cieszą się dużym uznaniem ich fanów – szczególną popularność zdobywają te z udziałem ich uroczej córeczki. Najnowsze nagranie małżeństwa jednak wywołało zupełnie inne reakcje niż dotychczas - część internautów zarzuciła tancerzowi, że... ma grzybicę stóp.

Jacek Jeschke w samym centrum afery. Poszło o... jego stopy

Afera ze stopami Jacka Jeschke rozpoczęła się od filmiku opublikowanego przez Hannę Żudziewicz na TikToku. Choć materiał - jak zwykle - miał humorystyczny wydźwięk i wpisywał się w styl dotychczasowych treści pary, tym razem uwaga internautów skupiła się na czymś zupełnie innym. W komentarzach nie brakowało pytań i uwag na temat wyglądu stóp tancerza. "Co on ma na paznokciach?", "Czy to grzybica?" - dopytywali użytkownicy.

Na szczęście wśród komentujących znaleźli się również ci, którzy wiedzieli, z czego może wynikać nietypowy wygląd paznokci. Szybko pojawiły się głosy tłumaczące, że to nie objawy choroby, lecz efekt uboczny wieloletniego uprawiania tańca zawodowego. "Zostawcie go, to nie jest grzybica", "To są paznokcie dystroficzne - poszukajcie, to typowe u tancerzy, którzy noszą specjalistyczne obuwie" - pisali bardziej zorientowani obserwatorzy. Niektórzy dodawali też celne komentarze dotyczące empatii. "Można nie wiedzieć, że sportowcy i tancerze mają takie problemy z paznokciami, ale warto pamiętać o kulturze wypowiedzi i szacunku wobec drugiego człowieka" - czytamy. Warto przypomnieć, że z podobnymi problemami zdrowotnymi mierzą się także sportowcy. O przypadku Cristiano Ronaldo przeczytacie tutaj: Ronaldo udostępnił zdjęcie zmasakrowanych stóp. Podolożka odsyła go do gabinetu

Jacek Jeschke zabrał głos ws. swoich stóp

Całą sytuację postanowił skomentować również sam zainteresowany, który odniósł się do zamieszania wokół swoich stóp. - Kochani, wiele osób martwi się moimi stopami, a dokładniej paznokciami, dlatego zaraz wrzucę film wyjaśniający. To nie jest grzyb! - powiedział tancerz na InstaStories, a następnie udostępnił na swoim profilu wypowiedź podolożki, która tłumaczy, że są to paznokcie dystroficzne, które są charakterystyczne dla sportowców, a sam wygląd paznokci wiąże się m.in. z długotrwałym noszeniem sportowego obuwia.