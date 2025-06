Michał Probierz i Robert Lewandowski wciąż znajdują się na medialnym świeczniku. Przypomnijmy, że spór między trenerem a piłkarzem jest powiązany ze zmianami w składzie reprezentacji - nowym kapitanem drużyny został Piotr Zieliński, a Lewy zdecydował o odejściu z kadry, dopóki selekcjonerem jest Probierz. Co ciekawe, w tle wybuchła dodatkowa kontrowersja związana z piosenką Sylwii Grzeszczak, którą piłkarz miał puścić w autobusie, robiąc przy tym na złość trenerowi.

Michał Probierz kontra Robert Lewandowski. TVP zażartowało z ich konfliktu

Utworem, o który Probierz ma mieć żal do Lewandowskiego są "Małe rzeczy" Grzeszczak. Lewy miał odpalić tę piosenkę w autokarze reprezentacji po jednym z meczów, nawiązując do słów selekcjonera, by w odniesieniu do polskiej drużyny cieszyć się z tych "małych, drobnych rzeczy". Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Nie milkną echa sporu Probierza z Lewym. W środku afery... Grzeszczak. Szok!". Informacja o tym aspekcie sporu została prędko podłapana przez media i internautów. O nawiązanie do całej sytuacji pokusiło się nawet TVP Sport, które puściło piosenkę przed studiem przedmeczowym 10 czerwca.

Telewidzowie mogli wtedy zobaczyć zmontowany filmik różnych momentów gry polskiej reprezentacji, w tym goli oraz interakcji między Lewym a Probierzem. W tle poleciał oczywiście wspominany utwór. Gdy kamery przeniosły się z powrotem do studia TVP Sport, prowadzący krótko skomentowali nagranie. - No to my nie będziemy zaczynać od małych rzeczy, tylko przejdziemy od razu do konkretów - stwierdziła Paulina Chylewska.

Internauci wyłapali aluzję TVP Sport. "Złoto"

Mimo iż wtorkowy mecz Polska-Finlandia zaowocował w wiele ciekawych memów, które możecie znaleźć m.in. w naszym artykule: "Internet płonie po meczu z Finlandią. Memiarze nie oszczędzili Probierza", internauci również wyłapali moment puszczenia w telewizji piosenki Grzeszczak. Na jednym z forów pojawiło się nagranie montażu, który poleciał na antenie TVP Sport. "O takie TVP Sport nic nie robiłem", "Złoto" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów użytkowników. Filmik udostępnił także na swoim instagramowym profilu Michał Marszał. "TVP Sport też śmieszkuje" - podpisał wideo satyryk.