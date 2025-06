Potwierdziły się doniesienia! Były prezenter TVP dostał fuchę w Polsacie

Tomasz Wolny przez lata był związany z Telewizją Polską. W czerwcu 2024 roku prezenter ostatecznie pożegnał się z publicznym nadawcą. "Wszystko jasne. (Nie)zakazane - dla mnie jednak zakazane. Po miesiącach dumania nowa władza TVP właśnie zdecydowała, że nie pozwala, bym w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego tradycyjnie poprowadził koncert "(Nie)Zakazanych piosenek" na Placu Piłsudskiego. Wyłącznie na prośbę Powstańców cierpliwie czekałem na decyzję w tej sprawie, ale skoro wszystko jasne, to tym samym ostatecznie rozstaję się z Telewizją Polską" - pisał. Wygląda na to, że prezenter planuje rozwijać swoją karierę w Polsacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o szukaniu miłości w Polsacie. Takie ma plany

Tomasz Wolny poprowadzi wyjątkowy koncert. Na scenie plejada gwiazd

Tomasz Wolny wystąpił w 16. edycji programu "Taniec z gwiazdami", który jest emitowany w Polsacie. Na tym jednak nie koniec. Jak się okazuje, 25 czerwca prezenter poprowadzi koncert "Wrocław Przyszłości", który upamiętnia 80. rocznicę powrotu tego miasta do Polski. Na scenie u jego boku pojawi się Agnieszka Hyży. Wydarzenie zostanie wyemitowane w stacji Polsat, a swoje wokalne umiejętności zaprezentują największe gwiazdy z polskiego show-biznesu.

Publiczność usłyszy m.in. Justynę Steczkowską, Kayah, Natalię Szroeder oraz Oskara Cymsa. "Usłyszymy między innymi utwory z dzieł Verdiego, Pucciniego, Franka Sinatry, Bajmu, Kayah, Zdzisławy Sośnickiej czy Zbigniewa Wodeckiego. Koncert otworzy 'O fortuna" z opery Carmina Burana Carla Orffa. Koncert wzbogacą Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej oraz Tarkowski Orchestra – znana z mistrzowskiego łączenia brzmień klasycznych i rozrywkowych' - czytamy na stronie tvpolsat.info.

galOtwórz galerię

"Taniec z gwiazdami". Tomasz Wolny o przygodzie w programie. "Modliłem się o to, żeby..."

Tomasz Wolny nie krył tego, że udział w programie "Taniec z gwiazdami" był dla niego świetną okazją do zdobycia nowych umiejętności. Po odpadnięciu zabrał głos i podziękował za przygodę. - Modliłem się o to, żeby nie odpaść w pierwszym odcinku. Teraz okazuje się, że zatańczymy we wszystkich dziesięciu. Przychodziłem tu jako zwykły chłopak z osiedla, który nigdy nie miał nic wspólnego z tańcem. Teraz w tydzień zrobiliśmy trzy układy i to jest prawda o tym programie - powiedział podczas instagramowej relacji na żywo.