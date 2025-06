Natalia Kukulska uczciła rocznicę urodzin swojej mamy. Anna Jantar przyszła na świat 10 czerwca 1950 roku. Artystka to niewątpliwie ikona polskiej muzyki, a jej hity: "Tyle słońca w całym mieście", "Najtrudniejszy pierwszy krok" czy "Nic nie może wiecznie trwać", mimo upływu lat zna niemal każdy. 45 lat temu zginęła w katastrofie lotniczej. W dniu śmierci miała przy sobie list, ale dopiero po latach wyciekła jego treść. W dniu jej 75. urodzin Natalia Kukulska wspomniała o matce w poruszającym wpisie. Przy okazji ujawniła, czego mogą spodziewać się fani Jantar, a jest na co czekać.

Tak mogłaby wyglądać dziś Anna Jantar. Natalia Kukulska poruszyła fanów

Natalia Kukulska miała zaledwie cztery lata, gdy doszło do tragicznego wypadku i śmierci jej mamy. Wokalistka przyznała, że czasami próbuje sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać Anna Jantar. "To niewiarygodne ale dzisiaj, 10 czerwca moja mama Anna Jantar skończyłaby 75 lat. Czasami próbuję sobie wyobrazić jakby wyglądała… Pomagają w tym oczywiście programy do edytowania fotografii… Kolejne zdjęcie jest na to dowodem. Ale po co się zastanawiać? Los przewrotnie zapewnił jej wieczną młodość i nieśmiertelność! O to drugie również dbacie wy - fani oraz media i cieszy mnie to bardzo" - napisała wokalistka. Do posta dołączyła dwie fotografie - archiwalne zdjęcie Anny Jantar i kolejny kadr - przerobiony w programach graficznych, na którym widać, jak mogłaby dziś wyglądać artystka.

Natalia Kukulska z hołdem dla Anny Jantar. Wywołała poruszenie

Artystka w dalszej części publikacji ujawniła, że szykuje sporo nowości, między innymi koncert "Życia mała garść" poświęcony pamięci jej rodziców. Zaśpiewa również na scenie w Opolu utwór z repertuaru Anny Jantar. Zdradziła także, że pracuje nad czymś wyjątkowym. "Powstaje musical o Annie Jantar. Jego premiera przewidziana jest na jesień przyszłego roku. Nie zdradzę jeszcze w jakim mieście i teatrze… I choć sama zaskoczona jestem obrotem spraw, mam przyjemność was poinformować, że jestem autorką libretta wraz ze wspaniałą pisarką Ałbeną Grabowską. To niesamowite jak piosenki i ich treść współgrały z życiem mojej mamy" - napisała.

