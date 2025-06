Cezary i Edyta Pazurowie są bardzo aktywni w mediach społecznościowych - regularnie publikują zdjęcia i nagrania, relacjonując, jak wygląda ich życie na co dzień. Tym razem jednak to, co pokazali na swoich profilach, wywołało u internautów jeszcze większe zaskoczenie niż zazwyczaj. Aktor zdecydował się bowiem na radykalną zmianę w wyglądzie. Fanom trudno będzie się przyzwyczaić do jego nowej fryzury.

Cezary Pazura jest nie do poznania. Postawił na radykalną zmianę fryzury

Cezary Pazura przefarbował włosy na platynowy blond. Metamorfozę pokazała w mediach społecznościowych jego żona, Edyta Pazura. "Ten blondyn to @czarekpazura" - podpisała zdjęcie, na którym widzimy przemianę 62-latka. Okazuje się jednak, że zmiana koloru włosów nie była przypadkowa - Pazura zrobił to na potrzeby nowej roli. Na zdjęciu z salonu fryzjerskiego, które udostępnił wcześniej, widać, jak gwiazda kina przygotowuje się do koloryzacji. "Czego to się nie robi dla roli" - napisał żartobliwie. Zdjęcia metamorfozy Cezarego Pazury zobaczycie tutaj:

Pod postem, w którym Pazura zaprezentował proces zmiany koloru włosów, natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Fani nie kryli zaskoczenia nowym wizerunkiem aktora. "Co tu się zadziało", "Czy będziesz teraz blondynką?", "Wow, też bym chciał taką" - pisali.

