Kaczorowska pokazała wnętrza nowego domu. "Praca wre"

W kwietniu 2025 gruchnęły wieści o tym, że Agnieszka Kaczorowska wyprowadziła się z posiadłości, którą dzieliła z Maciejem Pelą. Od tamtego momentu wielu fanów tancerki zastanawiało się, gdzie teraz będzie układać swoje życie. Jak się okazuje, 32-latka zrobiła w tym celu odważne kroki. Na jej Instagramie zaroiło się od zdjęć dopiero co zakupionego domu w Warszawie.

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się nowym domem. "Praca wre"

5 czerwca poinformowała fanów, że właśnie zakupiła dom w Warszawie. Na Instagramie pokazała m.in. klucze do nieruchomości, schody prowadzące na piętro oraz przestrzeń z dużymi oknami, która dopiero czeka na wykończenie. Wśród ujęć znalazły się też zdjęcia z projektantką wnętrz, z którą współpracuje przy aranżacji wymarzonego lokum. "Od kilku miesięcy realizuję swoje kolejne marzenie - w myśl zasady 'bój się i rób!'. Od kilku miesięcy tworzę siebie i swoje życie na nowo. Od kilku miesięcy czuję, jak odrastają mi skrzydła" - napisała wówczas na Instagramie.

Tancerce najwidoczniej sprawia przyjemność relacjonowanie postępów w wykańczaniu nieruchomości. Na najnowszych InstaStories zamieściła kolejne nagranie, w którym pokazała, jak mniej więcej wyglądają wnętrza domu, w którym za niedługo zamieszka. "Tak na razie wygląda moje nowe gniazdko... Ale praca wre" - podpisała krótki film, na którym widzimy ją na tle remontowego rozgardiaszu. Z twarzy celebrytki nie znikał uśmiech. Zdjęcia domu Kaczorowskiej zobaczysz tutaj:

Agnieszka Kaczorowska szczerze o udziale w "TzG". "Po prostu się bałam"

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że zakup nowego domu to dla niej przełomowy moment w życiu. Tancerka jest świadoma trudności, z jakimi mierzyła się w ostatnich miesiącach i otwarcie o tym mówi, także przy okazji wspominania swojego udziału w "Tańcu z gwiazdami". - To dla mnie bardzo wyjątkowa edycja. Po pierwsze, to taka edycja po dłuższej przerwie, w którą weszłam z ogromem wątpliwości, lęków, nie wiedziałam, jak będzie. Wiedziałam, że to, co robię, jestem w tym dobra, ale jest tak wiele innych jeszcze czynników. To nie jest jakiś taki najłatwiejszy okres w moim życiu, więc to też miało wpływ na to, że po prostu się bałam. Ale nie jesteś w stanie tego oddzielić. Nie jesteś. Jeszcze w tym świecie medialnym, gdzie tak naprawdę każdy krok jest komentowany i obserwowany - wyznała Kaczorowska w "halo tu Polsat".