Katarzyna Bosacka to prezenterka, która prowadziła programy o żywności. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w formacie "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Teraz w mediach społecznościowych Bosackiej pojawiają się filmy z testami jedzenia. W maju oceniła dubajskie czekolady kupione w różnych sklepach. - Ciasto jest przyjemnie chrupiące, ale wszystko razem jest piekielnie słodkie. Pistacji nie jest tu jakoś strasznie dużo, bo tylko w tej paście pistacjowej jakieś 30 proc., ale w sumie dosyć czuć te pistacje. (...) Jest to bardzo, bardzo słodki ulepek - mówiła o jednym z przysmaków. Na tym nie koniec. Teraz oceniła nową czekoladę.

REKLAMA

Zobacz wideo Zawodnik szczerze o diecie. Wspomniała o "pułapce"

Katarzyna Bosacka o czekoladzie. "Jest drogo, bardzo drogo"

Katarzyna Bosacka zamieściła na swoim instagramowym profilu nagranie, na którym testowała czekoladę z "włosami anielskimi". Prezenterka kupiła ją w jednym z dyskontów za 30 złotych. - Jest drogo, bardzo drogo - mówiła. A co ze smakiem? Katarzyna Bosacka nie była zachwycona - Te sproszkowane maliny robią tutaj robotę, bo gdyby ich nie było tej kwasowości, to po prostu ta czekolada jest wyłącznie słodkim ulepkiem. Jedynie tak naprawdę dobrym składnikiem w tej czekoladzie są pistacje. Czy jest to taki szał? Myślę, że w porównaniu z czekoladą dubajską, nie wróżę jej takiej kariery internetowej - mówiła. Bosacka zwróciła także uwagę na skład produktu, w którym 42 proc. to czysty cukier. - Także anielskie włosy to włosy cukrowe. Cukier w cukrze, utaplany cukrem - mówiła Katarzyna Bosacka. "Czego to producenci żywności nie wymyślą, żeby zarobić" - dodała niezadowolona prezenterka w opisie.

Katarzyna Bosacka zasypana komentarzami. Internauci ocenili czekoladę

Pod publikacją Katarzyny Bosackiej pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Taka dawka starczyłaby mi na cały tydzień", "Sam cukier", "To nie jest czekolada", "Nie zachęca wyglądem" - czytamy. Jeden z internautów podziękował Katarzynie Bosackiej za to, że przetestowała produkt. "Jak zwykle dziękujemy" - napisał, co spotkało się z reakcją prezenterki, która polubiła komentarz.