Patrycja Stockinger, żona Roberta Stockingera, 4 czerwca dostała nową pracę. Debiutowała wtedy jako prowadząca serwis informacyjny "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Do tej pory widzowie znali ją głównie z anteny TTV, gdzie prowadziła program "Express". "Za mną debiut w poranku TVN24. Emocje były ogromne, a adrenalina tak duża, że jeszcze dziś dochodzę do siebie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, dostałam dziesiątki wiadomości, to szalenie miłe! Moim najbliższym za nieustanne wsparcie. Do zobaczenia wkrótce w TTV i TVN24" - napisała Patrycja Stockinger na Instagramie 5 czerwca. "Ale byłaś dobra, a jakie to było zawodowe" - napisał jej wtedy mąż. Teraz Robert Stockinger pokazał, jak wspiera swoją ukochaną.

Zobacz wideo Robert Stockinger na ramówce TVP

To się nazywa wsparcie! Żona Roberta Stockingera na pewno się zdziwiła, gdy włączyła Instagram

We wtorek 10 czerwca Robert Stockinger wrzucił na Instagram nowe zdjęcie, na którym zapozował wraz z dziećmi, córką Oliwią i synem Adamem. Wszyscy ustawili się na tle telewizora, na którym akurat widać występującą w TVN24 Patrycję Stockinger. "Jest 7.06, a grupa wsparcia już prawie od godziny kibicuje mamie przed telewizorem i ją wspiera w nowym programie. Go mama, go! "Psi Patrol" poczeka, a mi chyba zajmie jeszcze trochę czasu zanim przyzwyczaję się do tego porannego widoku. Jestem z ciebie dumny" - napisał Robert Stockinger.

Patrycja Stockinger musiała się zdziwić, gdy włączyła Instagram i zobaczyła uroczą fotografię. Od razu postanowiła ją skomentować. "Ale was kocham! Tylko śniadanie zjedzcie" - napisała, a jej mąż szybko zareagował. "Nasz serwis informacyjny: nie chcą jeść śniadania, biegają w piżamach, szukają pilota, bo już mają dość Trumpa, Probierza i misji kosmicznej".

Nie tylko Patrycji spodobał się taki rodzaj wsparcia. Fani Stockingera też wyrazili zachwyt w komentarzach. "Przy takim wsparciu wszystko musi być ok, nie ma to tamto", "Cudowna rodzinka", "Piękne!" - pisali. Prezenterka doceniła starania swojego męża i jeszcze udostępniła kolejne zdjęcie Roberta z córką na InstaStories, podpisując je czułymi słowami. "Z takim wsparciem można góry przenosić".