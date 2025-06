Matylda Damięcka zadebiutowała na małym ekranie w 1996 roku. Wówczas wystąpiła w serialu "Dom". Z upływem lat otrzymywała kolejne role, w tym m.in. w "SkarLans", "Tylko miłość" oraz "Czasie honoru". Od dłuższego czasu Matylda Damięcka publikuje grafiki w mediach społecznościowych, które nawiązują do otaczającej nas rzeczywistości. Na tym jednak nie koniec. Jest członkinią zespołu muzycznego Matylda/Łukasiewicz. Ich płyta "Matka" wzbudziła spore zainteresowanie i rozpoczęła dyskusję na temat bycia rodzicem.

Matylda Damięcka powiedziała to wprost o macierzyństwie. "Nie zostanę mamą"

W piosence "Matka" duetu Matylda/Łukasiewicz padły słowa na temat macierzyństwa. "Boję się, że przeoczę moment kiedy zacząć żyć. (...) Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę jak ktoś mówi do mnie mama" - brzmi tekst. Podczas wywiadu dla portalu natemat.pl dziennikarka przytoczyła słowa utworu. - Bardzo w sercu czuję moment: 'Boję się, że przeoczę moment, aby zacząć żyć'. Myślę też, że to wynika z wieku i z jakichś moich życiowych przemyśleń. A ty? Jaki masz moment - zapytała. Matylda Damięcka odpowiedziała wprost. - Mam, że nie zostanę mamą - powiedziała graficzka w rozmowie.

Matylda Damięcka odpisała na komentarz o macierzyństwie. Mocne słowa. "Więcej wyczucia nie jest bolesne"

Matylda Damięcka stworzyła wymowne i poruszające grafiki związane z Dniem Matki. Jeden z internautów wytknął jej bezdzietność. "A kiedy Matylda zostanie matką i dotknie tematu na własnej skórze?" - napisał. Na odpowiedź Matyldy Damięckiej nie musiał długo czekać. Graficzka dosadnie skomentowała jego słowa. "Nie jest już pan za duży, żeby w towarzystwie zadawać takie pytania? Nie wie pan, z czym się ktoś tam boryka. Zwłaszcza, że pierwsza ilustracja jest o utracie dziecka… Więcej wyczucia nie jest bolesne" - zaczęła. "Może przespał pan czasy, w których pytania o dzieci były cacy, a w rzeczywistości najpewniej trafiały werbalną pięścią w miękkie podbrzusze" - dodała Matylda Damięcka w sekcji komentarzy.