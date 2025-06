Agnieszka Kaczorowska wzbudzała sporo kontrowersji. Wszystko przez rozstanie z mężem i występ w "Królowej przetrwania". Następnie pojawiły się liczne spekulacje o jej romansie z Filipem Gurłaczem, u którego boku dotarła do finału "Tańca z gwiazdami". Po niemal miesiącu od zakończenia programu tancerka zabrała głos. Wspomniała o trudach udziału w show, a następnie skierowała do fanów ważne pytanie.

Zobacz wideo Musiałkowski o zwycięzcach "Tańca z gwiazdami". Ma inne zdanie niż Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska rozprawia o "Tańcu z gwiazdami". Padło ważne pytanie

11 maja miał miejsce wielki finał 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Przez cały czas trwania programu wielkimi faworytami byli Filip Gurłacz w duecie z Agnieszką Kaczorowską. Ostatecznie para zajęła drugie miejsce - Kryształową Kulę garnęli Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Po niemal miesiącu od zakończenia edycji Kaczorowska postanowiła odnieść się do trudów udziału w show. "Minęły dokładnie cztery tygodnie od finału 'Tańca z gwiazdami' Wróciłam na ten taneczny parkiet po siedmiu latach przerwy. I to była moja (wydaje się, że szczęśliwa) siódma edycja #TzG. Ułożyłam 12 choreografii. Para numer osiem zatańczyła dla was 15 razy i jeszcze raz w tańcu grupowym. To było 15 intensywnych tygodni, co na oko daje 640 godzin na sali i jeszcze około 150 godzin w studiu" - wyliczała tancerka we wpisie na Instagramie.

Przy okazji Kaczorowska wspomniała, że już niedługo czeka nas 30. edycja "Tańca z gwiazdami" - będzie to 17. odsłona show emitowana na Polsacie. Tancerka miała dla fanów jedno pytanie. "Zmierzam do jednego pytania… Zatańczyć po raz ósmy?" - padło we wpisie. Obserwatorzy nie mieli w tej kwestii wątpliwości. "Aga, tańcz, bo tylko dzięki tobie ten program odżył", "Oczywiście, że tak! Tańczysz przepięknie, jesteś świetnym trenerem. Jeżeli to kochasz i sprawia Ci to radość, to się nie zastanawiaj", "No pewnie ! Wróciłam do oglądania 'Tzg' tylko dzięki Tobie, bo Twoje tańce to magia" - doceniali celebrytkę fani.

Agnieszka Kaczorowska sprawiła sobie dom

Gwiazda niedawno poinformowała, że właśnie jest w trakcie remontu nowego domu. Kaczorowska sfotografowała klucze oraz niewykończone wnętrze. "Od kilku miesięcy realizuję swoje kolejne marzenie - w myśl zasady 'bój się i rób!'. Od kilku miesięcy tworzę siebie i swoje życie na nowo. Od kilku miesięcy czuję, jak odrastają mi skrzydła" - przekazała poprzez wpis na Instagramie.