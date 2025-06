Większość poznała Kingę Zawodnik jako uczestniczkę programu "Dieta czy cud?" w TVN Style. Właśnie w tym formacie sprawdzała różne diety, dzieląc się przemyśleniami w kwestii żywienia. Jak jednak się okazało, wszystkie okazały się nieskuteczne. Ostatecznie celebrytka w 2023 roku zdecydowała się na operację bariatryczną i od tamtego czasu schudła już ponad 50 kilogramów. Gwiazda postanowiła podzielić się szkolnymi wspomnieniami. Obserwatorzy mogli zobaczyć, jak wyglądała w gimnazjum.

Kinga Zawodnik w czasach szkolnych. Wyjawiła, kim chciała zostać

Gwiazda często dzieli się z fanami zdjęciami sprzed przemiany. Tym razem fani, którzy obserwują Kingę Zawodnik w mediach społecznościowych, mogli zobaczyć, jak ta wyglądała w czasach szkolnych. Celebrytka opublikowała fotografię, na której stoi w fartuchu na tle tablicy Mendelejewa i robi eksperyment chemiczny z próbówką w dłoni. Przy okazji Zawodnik wyjawiła, kim chciała zostać w młodości. "Tak, to ja. To zdjęcie jest z gimnazjum, chyba druga klasa... Zawsze chciałam być anestezjologiem, ale jak widać, moje życie potoczyło się inaczej... Kocham swoje życie" - napisała w poście na Instagramie, przy okazji dopytując obserwatorów, kim oni chcieli zostać w przyszłości, będąc dziećmi.

Kinga Zawodnik szczerze o relacji z mężczyznami

Celebrytka często porusza temat zdrowia i spektakularnej metamorfozy - łącznie udało jej się zrzucić 57 kilogramów. Niegdyś w rozmowie z Plotkiem Zawodnik nie ukrywała, że przemiana wpłynęła również na to, jak postrzegają ją inni - przede wszystkim mężczyźni. - To jest taki temat, na który nie lubię się bardzo wypowiadać, Faktycznie zauważyłam to, że wcześniej, kiedy byłam gruba, to większość facetów się mnie wstydziła, krępowała się ze mną pokazać, wyjść - przyznała. Gwiazda dodała, że ma trudności w nawiązywaniu nowych relacji. Podkreśliła, że to wszystko przez doświadczenia z przeszłości. - Muszę to sobie przepracować w głowie, bo na pewno jest mnóstwo fajnych facetów, którzy chcą się ze mną kolegować, przyjaźnić i spotykać. Dla mnie, dla Kingi Zawodnik i moich wartości, a nie tego jak teraz wyglądam i czym się zajmuje - stwierdziła.