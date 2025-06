Tadeusz Rydzyk jest założycielem i dyrektorem Radia Maryja oraz Telewizji Trwam. Na tym jednak nie koniec. W 2001 roku założył także Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czyli niepubliczną szkołę wyższą. W okolicy uczelni znajdują się kościół oraz boisko do siatkówki. Obok można znaleźć także hotel. Ile kosztują pokoje przy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, związanej z Rydzykiem?

Tadeusz Rydzyk zadbał o konkurencyjne ceny? Wiadomo, ile kosztuje doba hotelowa

Portal Fakt wybrał się do hotelu przy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Jak się okazuje, ceny w tym miejscu nie są przesadzone. "Koszt doby hotelowej dla dwóch osób to 140 złotych. Dodatkowo można skorzystać z oferty gastronomicznej. Śniadania kosztują 24 złote, a zestawy obiadowe 34 złote. Śniadania serwowane są w godz. 7:30-10, obiady można zjeść od 13:30 do 15. Jeżeli mamy ochotę zjeść także kolację, trzeba ustalić to uprzednio z kuchnią, bo stołówka kończy pracę po wydaniu obiadu" - czytamy na stronie. Wyposażenie pokoi jest skromne. Hotel zadbał o: łóżko, szafki, lodówkę oraz biurko. Pobyt w tym miejscu można zarezerwować przez telefon. Jak informuje Fakt.pl, podobno pracownica recepcji wita się słowami "Szczęść Boże".

Była reporterka Radia Maryja o Tadeuszu Rydzyku. Co za słowa

Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska, która przez lata była związana z Radiem Maryja, udzieliła szczerego komentarza na temat redakcji. Wyjawiła, jak wyglądała jej współpraca z Tadeuszem Rydzykiem. - Ojciec Rydzyk, jako szef całego przedsięwzięcia, oczywiście ma głos decydujący. Zdziwiłabym się, gdyby było inaczej. Natomiast ojciec Rydzyk nie jest osobą, która sprawdza osobiście każdą wiadomość, pieczołowicie tropiąc jakieś rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć. Redakcja informacyjna działa tak, jak każda redakcja informacyjna w Polsce. To są duże poważne media, czyli są wydawcy, nad którymi jest jeszcze jeden szef i dopiero nad tym szefem jest ojciec Tadeusz Rydzyk - powiedziała Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska na nagraniu opublikowanym na platformie YouTube.