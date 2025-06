Donald Trump należy do grona osób, które nieustannie przyciągają uwagę mediów. W ostatnich dniach głośno było przede wszystkim na temat jego sporu z Elonem Muskiem, który jeszcze niedawno działał wraz z amerykańskim prezydentem w Białym Domu. Jak się jednak okazało, Trump zaliczył przy tym także inną małą kontrowersję. Przywódcę USA spotkało coś, z czego wcześniej wyśmiał swojego poprzednika - Joe Bidena.

Donald Trump śmiał się z Joe Bidena. Teraz spotkało go to samo

W niedzielę 8 czerwca w sieci pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć Trumpa wchodzącego po schodkach na pokład samolotu Air Force One. Amerykański prezydent został przy tym uchwycony w momencie, w którym nagle potyka się o jeden schodek i widocznie traci równowagę. Choć Trump w pełni nie upadł, reporterom udało się uwiecznić chwilę, gdy łapie stabilność, kurczowo trzymając się poręczy. Co ciekawe, do podobnego incydentu doszło również z udziałem sekretarza stanu Marco Rubio, który towarzyszył Trumpowi.

Całe wydarzenie nie przyciągnęłoby tyle uwagi mediów, gdyby nie fakt, że przed laty z podobnej sytuacji, w której uczestniczył Joe Biden - Trump się śmiał. Były prezydent podobnie jak miliarder potknął się na schodkach do samolotu. "Joe Biden nie umie nawet wejść po schodach do Air Force One, ani złożyć dwóch zdań" - skomentował wtedy Donald Trump, wyśmiewając Bidena. Zdaniem internautów, amerykańskiego przywódcę dopadła wreszcie za to karma.

Donald Trump spiera się z Elonem Muskiem. W tle poważne oskarżenia

Mimo iż upadek Trumpa odciągnął na chwilę uwagę od konfliktu z Elonem Muskiem, wciąż nie milkną echa ich sporu. Przypomnijmy, że początkiem czerwca poinformowano, iż założyciel Tesli został zwolniony z obowiązków w amerykańskim Departamencie do spraw efektywności. Musk miał skrytykować ustawę budżetową, przez co prezydent stwierdził, że jest nim "bardzo rozczarowany". Elon wyciągnął ciężkie działa i zaczął komentować, że bez jego pomocy Trump nie zostałby głową państwa oraz iż nazwisko Donalda rzekomo figuruje w dokumentach dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Konflikt prezydenta jednego z największych mocarstw oraz przedstawiciela grupy najbogatszych osób na świecie prędko przyciągnął uwagę internautów. Memy dotyczące sporu na linii Trump-Musk możecie zobaczyć w galerii artykułu: "Gdzie Trump i Musk się kłócą, tam internauci korzystają. Sieć zalała masa memów".