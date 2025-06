Na portalu społecznościowym X pojawiło się nagranie z jednego z ostatnich koncertów Viki Gabor. Wideo błyskawicznie wzbudziło poruszenie wśród internautów. Film opublikowany przez jedną z użytkowniczek serwisu pokazuje moment, w którym ubrana na czarno artystka oblewa się na scenie butelką wody. Po chwili piosenkarka postanowiła pójść o krok dalej i wyciągnęła pistolet na wodę, którym wesoło polewała zgromadzoną publiczność.

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor: Może mentalnie jestem dorosła, ale jestem jeszcze dzieciakiem

Viki Gabor oblewa się wodą podczas występu na żywo. Nagranie wywołało lawinę komentarzy

Pod nagraniem z występu Viki Gabor, które szybko zyskało tysiące polubień i niemal 200 komentarzy, rozgorzała burzliwa dyskusja. Niektórzy internauci byli zachwyceni energią i sceniczną charyzmą wokalistki. Wśród komentarzy znalazły się również głosy oburzenia części odbiorców. "Co ona robi?" "Ona ma 16 lat" - pisali fani. Niektórzy internauci zauważyli podobieństwo w występie piosenkarki do show prezentowanego przez artystkę o pseudonimie Tyla, która w trakcie wykonywania piosenki "Water" również polewa się wodą na scenie. "Chciałaby być jak Tyla", "Mimo wszystko są tam dzieci, a aluzja do piosenki od Tyli jest chyba dla starszych niż tych w wieku 11-13 lat" - pisali. Nie zabrakło również głosów broniących wokalistki. "Viki dała świetny koncert. To był jeden z ostatnich numerów, gdzie tańczyła z tancerkami, oprócz tego bawiła się, uśmiechała, śpiewała z nami, a tutaj tiktokowi znawcy, którzy komentują z kanapy" - napisała jedna z fanek. Pomimo kontrowersji, niektórzy z wielbicieli młodej gwiazdy zauważyli, że występ Gabor miał świetną energię.

Viki Gabor została zapytana, czy korzysta z medycyny estetycznej. Dostanie odpowiedziała

Viki Gabor niejednokrotnie pokazywała, że lubi bawić się swoim wyglądem. Wokalistka często eksperymentuje z mocnym makijażem - nosi długie rzęsy, zadbane paznokcie, a jej oczy i usta są wyraźnie podkreślone kosmetykami. Ciemna konturówka stała się jednym ze znaków rozpoznawczych młodej gwiazdy. Pod jednym ze zdjęć zamieszczonych na Instagramie, internauta zapytał Gabor w dość bezceremonialny sposób, czy korzysta z medycyny estetycznej. "Usteczka sztuczne czy naturalne?" Na odpowiedź Viki nie trzeba było długo czekać. "Tak, z plasteliny" - odpowiedziała z humorem.